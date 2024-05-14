伊朗破壞中東穩定 澳洲再制裁5人3實體

澳洲政府今再對包括伊朗國防部長阿什蒂亞尼在內的5名伊朗人及3個實體祭出針對性制裁，以因應伊朗破壞中東穩定的行為。目前，艾班尼斯政府已對與伊朗有關的90名個人及100個實體實施制裁。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今指出，此次受制裁官員包括伊朗國防部長阿什蒂亞尼（Mohammad Reza Ashtiani）及伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）聖城部隊（QodsForce）指揮官卡阿尼（Esmail Qaani）。黃英賢表示，伊斯蘭革命衛隊長期以來對國際安全及人民構成威脅。

受制裁者還包括為從事伊朗導彈及無人機（UAV）專案開發的伊朗高階官員、商人與企業，包括前伊朗國防部長哈塔米（Amir Hatami）、伊朗飛機製造工業公司總經理戈格爾奇安（Mehdi Gogerdchian）、少將拉希德（Gholam Rashid）。

黃英賢表示，伊朗向其代理人提供這些技術，多年來加劇了地區的不穩定。

受制裁的組織機構包括伊斯蘭革命衛隊海軍，他們在2024年4月13日在國際水域扣押一艘懸掛葡萄牙國旗、與以色列有關係的民用船隻，黃英賢表示，澳洲將繼續要求釋放這艘船及其船員。

黃英賢表示，目前，艾班尼斯（Anthony Albanese）政府已經針對伊朗制裁了90名個人及100個實體，顯示澳洲政府致力於對伊朗採取強而有力的行動。

黃英賢說，澳洲政府的行動，符合其合作夥伴在今年4月伊朗對以色列展開前所未有的無人機及導彈攻擊後，所採取的制裁措施。澳洲將繼續戰略性地施壓伊朗，要求其遵守國際法、停止破壞性的行動。