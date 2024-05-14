賴清德將上任 印度智庫：應與台灣提升太空合作

印度智庫「觀察家研究基金會」（ORF）學者昨天發表文章指出，台灣在中國威脅下決心發展太空科技，印度應在台灣新政府於5月20日上任後，提升雙方太空合作的層次。

ORF戰略研究計畫研究員曼奇卡爾（Kalpit A.Mankikar）與實習研究員辛赫（Satyam Singh）13日撰文說，過去數年間，台灣網路和實體網路基礎設施被攻擊的頻率增加，去年連接馬祖的海底電纜破裂，就可能是北京為侵台斷網做準備。

這篇題為「中國威脅激發台灣太空野心」的文章說，有鑑於此，台灣領袖展現出打造本土衛星系統的意願，以對抗中國打擊台灣通訊能力的威脅，即將卸任的蔡政府擴大對太空計畫支持，承諾投資新台幣近251億元。

文章指出，印度太空計畫多年來取得卓越成就，光是在2017年就以自行研發的火箭發射了104顆衛星，其中101顆是替外國發射；若從1999年算起，印度為外國機構發射432顆衛星。

文章表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）在去年20國集團（G20）峰會期間，也號召集中資源為「南方世界」開發衛星，因此印度與台灣在這一方面有利益交集，存在合作的可能性。

文章進一步指出，台灣有意開發可發射衛星的火箭系統，並曾與美國、歐盟有過相關合作，而近來台灣展現出技術合作夥伴多元化的意願，把印度視為具有成本效益、符合國家安全的選擇。

2位研究員也列出台灣與印度近年來公私協力模式，包括台灣國家太空中心（NSPO）尋求與印度太空研究組織（ISRO）合作追蹤極端天氣、台灣太空產業發展協會（TSIDA）與印度衛星產業協會（SIA-India）簽署合作備忘錄，以及共同辦理國際太空新創落地培訓計畫等。

文章寫道：「印度可向台灣提供低成本衛星發射設施，台灣可幫助印度開發關鍵零組件和精密機械。因此，隨著台灣新政府於5月20日上任，印度應尋求把與台灣之間的太空合作，提升到一個新的境界。」

有關中國威脅方面，這篇文章提到，中國國家主席習近平曾在這次台灣總統選舉前發表演說，向親統族群招手，並於今年4月在北京會見來訪的前總統馬英九，又強調了兩岸人民同為中國人，應共同反對台獨的態度。

文章說，台灣總統當選人賴清德將於5月20日就職，中國正尋求分化台灣內部，在台灣建立追求統一使命的秘密陣線，台灣陸續破獲的間諜集團，就顯示出北京正積極拉攏台灣現役和退役軍事人員，向中國傳遞機密資訊。