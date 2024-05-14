需求低迷 澳洲航空宣布暫停雪梨至上海航班

澳洲航空今天表示，因需求低迷，將自7月28日起暫停雪梨（Sydney）飛往中國上海的航班。澳航原本希望疫情過後旅行需求能夠反彈，但航線重啟約9個月後仍決定暫停服務。

路透社報導，澳洲航空（Qantas Airways）表示，原本用於上海航線的飛機將改飛亞洲其他需求較高，或有新旅遊機會的目的地。

澳洲航空執行長華勒斯（Sam Wallace）在聲明中表示：「自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，澳洲和中國之間的旅行需求並未如預期般強勁恢復。在幾個月內，我們往返上海的航班一直只有半滿左右。」

澳航補充說，將繼續密切關注澳中市場，希望在需求恢復後復航上海。

澳航宣布將自10月底開始，開闢從布里斯本（Brisbane）飛往菲律賓馬尼拉（Manila）的新航線，並從10月起增加飛往新加坡的航班。

澳航自12月中開始，還會將雪梨飛往印度班加羅爾（Bengaluru）的航班從每週5班增加到每天1班，持續約4個月。