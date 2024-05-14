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拜登簽署法案！禁止美國進口俄羅斯濃縮鈾 占比高達24%

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登13日簽署法案禁止進口俄羅斯濃縮鈾。圖為加州聖翁諾飛核電廠（San Onofre Nuclear Plant） 。美聯社
美國總統拜登13日簽署法案禁止進口俄羅斯濃縮鈾。圖為加州聖翁諾飛核電廠（San Onofre Nuclear Plant） 。美聯社

美國總統拜登13日簽署一項獲兩黨支持的法案，禁止進口俄羅斯濃縮鈾，這是核電廠使用的主要燃料，旨在切斷美國流向俄羅斯的最後一批重要金流之一。

俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭一個月後，美國國會火速決定禁止俄羅斯石油和天然氣進口，但對俄羅斯濃縮鈾的制裁卻耗時久矣，部分原因是美國核電廠使用的濃縮鈾約24%來自俄國，有議員擔心全美93座核反應爐會受到影響。

美國國家安全顧問蘇利文發布聲明表示，「今天，拜登總統將一系列歷史行動簽署成為法案，那將藉由減少並最終消除我們的民用核能電力對俄羅斯的倚賴，強化我們國家的能源安全和經濟安全。」

蘇利文表示，這項法律「實現我們與盟友和夥伴所制定的多邊目標」，包括一項去年12月與加拿大、法國、日本和英國共同投資42億美元以擴張鈾濃縮和轉化能力的承諾。

這項對進口核電廠燃料的禁令在約90天後開始實施，不過該禁令允許能源部在出現供應問題時發布豁免令至2028年。

俄羅斯 核電 美國

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