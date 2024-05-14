以哈戰爭未歇 好萊塢名流默不作聲引發網友反彈

以哈衝突迄今未歇，許多名人仍對加薩（Gaza）危機保持沉默，憤怒的網友將他們推上「數位斷頭台」，在社群媒體和串流平台上封殺他們的帳號。

法新社報導，美國流行樂天后泰勒絲（TaylorSwift）和加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）等名人，已成為「封鎖2024」（Block Out 2024）的目標。在短影音網站TikTok發起的這項運動，目的在於回應備受矚目的紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）與以哈衝突嚴峻現實脫節的情形。

幾個月來，親巴勒斯坦運動人士湧入社群媒體網站評論區，敦促明星加入呼籲加薩最致命戰爭停火的行列。

但在Met Gala上週登場後，將事態發展推向高峰，這場星光熠熠的籌款活動是時尚界最盛大的晚宴活動，雲集了影視界、體壇和全球時尚圈的一線明星。

身穿奢華禮服的網紅卡莉（Haley Kalil）在TikTok張貼一段對嘴影片「讓他們吃蛋糕吧」（Let them eatcake），這句話與法國皇后瑪麗．安托瓦內特（MarieAntoinette）密切相關，象徵著18世紀法國貴族對窮人的冷酷無情。

發起「封鎖2024」行動的TikTok創作者ladyfromtheoutside回應說：「如果你願意的話，現在大家應該把他們送上我所謂的數位斷頭台。」斷頭台是法國大革命（French Revolution）期間所使用的行刑器具。

她敦促用戶「別關注、別按讚、別留言、別花錢」。

她的訊息被視為替親巴勒斯坦運動吹響號角，初步跡象顯示，這類抵制可能正在產生影響。

根據分析網站Social Blade，出席Met Gala的實境秀明星金卡戴珊 (Kim Kardashian) 最近幾天失去了數十萬Instagram追蹤者。

自9日以來，專注於巡演的泰勒絲（Taylor Swift）粉絲數量也少了超過20萬。

一名自稱為「巴勒斯坦Swiftie（泰勒絲粉絲的暱稱）」的TikTok用戶表示：「此事攸關生命與正義，如果她能號召我們所有人投票，她就有力量疾呼不公。」她還說，是該封鎖、取消追蹤並停止串流觀看她的偶像了。

目前還不確定「封鎖2024」是否直接導致一些名人的社群媒體觸及率出現變化，或是否有其他趨勢正在發揮作用。

不過，研究名人行動主義的艾瑟克斯大學（EssexUniversity）教授林德斯塔特（Natasha Lindstaedt）告訴法新社，這種損失可能是短暫的。

這些名人可能會發現，與其做出回應，不如等待強烈反彈聲浪平息，尤其是考慮到加薩衝突的敏感性，對許多明星而言，發表任何言論都很危險。

舉例來說，奧斯卡影后蘇珊莎蘭登（SusanSarandon）去年11月在支持巴勒斯坦的集會中發表演說後，遭經紀公司解約，而喜劇演員傑瑞史菲德（Jerry Seinfeld）最近則因在以哈戰爭期間支持以色列而飽受批評。