美軍擬增派無人機至日本 沖繩縣知事要求撤回

美國海軍預計今年5月至10月部署2架MQ-4C人魚海神（MQ-4C Triton）無人機到日本沖繩縣的美軍嘉手納基地，沖繩縣知事玉城鄧尼要求撤回相關部署。

琉球放送（RBC）等媒體報導，美軍計劃部署的MQ-4C無人機是大型偵察無人機，可從空中蒐集船艦的情報與執行警戒任務等，全長約15公尺、翼展約40公尺，可連續飛行逾24小時。

沖繩防衛局已經告知沖繩縣政府美軍今年5月至10月之間將暫時性部署2架MQ-4C無人機，以肩負周邊偵察任務。而這2架MQ-4C無人機將從美國屬地關島（Guam）移防至沖繩縣。

不過美軍2023年11月起已在嘉手納基地部署MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper），玉城昨天表示要求美軍撤回部署MQ-9與MQ-4C無人機。

玉城說：「希望（美軍）撤回部署MQ-9與MQ-4，這是沖繩縣強烈的要求」。關於美方計劃部署2架MQ-4C無人機到今年10月，玉城表示，「對於（美軍）是否能遵守這個期限感到擔憂」。