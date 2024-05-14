快訊

NBA／唐西奇關鍵罰球失手 雷霆末節逆轉獨行俠扳平系列賽

驚！高鐵大媽借手機「躲一旁打電話」 偷做1件事讓她嚇壞：這樣還安全嗎

揭露武漢疫情真相遭判罪4年：公民記者張展刑滿出獄，但目前仍「消失」中

美軍擬增派無人機至日本 沖繩縣知事要求撤回

中央社／ 東京14日綜合外電報導
美軍擬增派無人機至日本 沖繩縣知事玉城鄧尼（中）要求撤回。路透
美軍擬增派無人機至日本 沖繩縣知事玉城鄧尼（中）要求撤回。路透

美國海軍預計今年5月至10月部署2架MQ-4C人魚海神（MQ-4C Triton）無人機到日本沖繩縣的美軍嘉手納基地，沖繩縣知事玉城鄧尼要求撤回相關部署。

琉球放送（RBC）等媒體報導，美軍計劃部署的MQ-4C無人機是大型偵察無人機，可從空中蒐集船艦的情報與執行警戒任務等，全長約15公尺、翼展約40公尺，可連續飛行逾24小時。

沖繩防衛局已經告知沖繩縣政府美軍今年5月至10月之間將暫時性部署2架MQ-4C無人機，以肩負周邊偵察任務。而這2架MQ-4C無人機將從美國屬地關島（Guam）移防至沖繩縣。

不過美軍2023年11月起已在嘉手納基地部署MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper），玉城昨天表示要求美軍撤回部署MQ-9與MQ-4C無人機。

玉城說：「希望（美軍）撤回部署MQ-9與MQ-4，這是沖繩縣強烈的要求」。關於美方計劃部署2架MQ-4C無人機到今年10月，玉城表示，「對於（美軍）是否能遵守這個期限感到擔憂」。

MQ-9 沖繩 美軍

延伸閱讀

澎湖花火「風中綻放」！無人機表演惜因強風擾亂取消

菲國偏遠小城捲政治角力 當地官員反美軍進駐

曾當眾「墜入愛河」...無人機水域救援受限多 議員憂救溺成效差

中國男操作無人機 偷拍橫須賀出雲號惹議

相關新聞

拜登簽署法案！禁止美國進口俄羅斯濃縮鈾 占比高達24%

美國總統拜登13日簽署一項獲兩黨支持的法案，禁止進口俄羅斯濃縮鈾，這是核電廠使用的主要燃料，旨在切斷美國流向俄羅斯的最後...

英王查理親曝癌症療程副作用！ 與老兵坦言「失去味覺」

英國國王查理三世日前宣布罹癌後持續接受治療與休養，4月底重返公職，日前出席公開行程和一名同樣罹癌的老兵談及病況時坦言，自...

以哈戰爭未歇 好萊塢名流默不作聲引發網友反彈

以哈衝突迄今未歇，許多名人仍對加薩（Gaza）危機保持沉默，憤怒的網友將他們推上「數位斷頭台」，在社群媒體和串流平台上封...

南韓總統尹錫悅岳母「獲假釋出獄」 不發一語快步上車

南韓總統尹錫悅的岳母、第一夫人金建希的母親崔銀順因偽造文書罪被判處1年徒刑，於當地時間今天上午10點獲得假釋出獄。

對戰時境內部署核武 瑞典總理持開放態度

面對批評者呼籲瑞典應禁止部署核武，瑞典總理克里斯特森（UlfKristersson）今天表示，他對戰時在瑞典領土部署核武...

美軍擬增派無人機至日本 沖繩縣知事要求撤回

美國海軍預計今年5月至10月部署2架MQ-4C人魚海神（MQ-4C Triton）無人機到日本沖繩縣的美軍嘉手納基地，沖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。