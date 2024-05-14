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南韓總統尹錫悅岳母「獲假釋出獄」 不發一語快步上車

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓總統尹錫悅的岳母崔銀順因偽造文書罪被判處1年徒刑，於當地時間今天上午10點獲得假釋出獄。圖／擷取自韓聯社官網
南韓總統尹錫悅的岳母崔銀順因偽造文書罪被判處1年徒刑，於當地時間今天上午10點獲得假釋出獄。圖／擷取自韓聯社官網

南韓總統尹錫悅的岳母、第一夫人金建希的母親崔銀順因偽造文書罪被判處1年徒刑，於當地時間今天上午10點獲得假釋出獄。

77歲崔銀順2013年購買京畿道城南市一處土地時，涉及偽造349億韓元（約新台幣8.3億元）的銀行存款證明，被依偽造文書罪判處1年有期徒刑，去年7月21日案件二審宣判，崔銀順遭到拘留，並且隨後一直被關押在首爾東部拘留所。

韓聯社報導，崔銀順14日上午10點步出首爾東部看守所，戴著口罩、水藍色圍巾和紫色帽子，走上一輛在路邊等候的轎車，面對媒體提問，她不發一語。

包括YouTuber和支持者等30多人聚集於看守所外，警方特意部署150多名人力至現場守候以阻止衝突發生。

崔銀順的刑期原定於今年7月20日期滿，截至當天她服完約82%的刑期，提早兩個月出獄。

崔銀順今年2月被列為假釋審查對象，但未獲批准，由此被排除在3月的審查對象之外。4月的審查中，假釋審查委員會則對崔銀順做出「保留審查」決定。之後在本月8日進行的審查中，委員會一致同意她符合假釋條件，法務部長官樸性載最終予以批准。

假釋 偽造文書 首爾

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