義大利法院再度駁回中國引渡要求 擔憂侵害人權

義大利再度駁回中國引渡要求。一名遭中國發布國際通緝令的華人近期在義大利遭逮捕。義大利法院近日裁定拒絕中國引渡嫌犯的要求，理由是可能存在「侵犯人權和不尊重法治」的風險。

這是義大利今年第2度以「擔憂侵害人權」為由，駁回中國引渡經濟罪犯的要求。義大利最高法院今年3月首度做出判例，拒絕中國引渡一名涉入經濟案件的中國公民。

根據義大利媒體報導，此次涉案的是一名姓氏開頭字母為Y的40多歲華裔男子，他今年3月21到義大利北部安科納（Ancona）度假時遭逮捕，因為中國政府指控他在中國犯下高達數億美元的金融詐欺案，並透過國際刑警組織發出紅色通緝令。

這名男子在義大利被羈押近2個月後，安科納法院近日做出裁定，駁回中國的引渡要求。

義大利媒體蟻報（Le Formiche）昨天報導，這位Y姓男子是中國一家大型建築公司的前經理，他在中國開啟刑事調查之前移居德國，2022年，德國法院駁回中國對他的引渡要求，因為德國司法部門與外交部門認為，現階段與中國的司法合作難以獲得保障。

歐盟國家近來掀起聲浪，認為應全面檢討與中國的司法合作，包括中國透過國際刑警組織發布「紅色通緝令」是否淪為政治迫害手段，同意中國引渡嫌犯是否可能侵害當事人人權。

重要判例依據是2022年10月，歐洲人權法院判決的「劉訴波蘭案」（Liu v. Poland），該案認定中國人權狀況不透明，應更審慎考慮中國提出的嫌犯引渡要求，以免嫌犯到中國遭受虐待或不公平的審判。

Ｙ姓男子的義大利辯護律師費歐利諾（Enrico DiFiorino）表示，根據中國向歐盟國家引渡嫌犯的前例，中國政府常在調查之初指控較輕微的罪刑，嫌犯返國後卻給予其它指控或刑事重罪，導致嫌犯的長期監禁或死刑。

義大利律師費歐利諾表示，歐盟國家的法官愈來愈意識到，不能向不民主法治、不公平審判的國家提供任何援助，他認為歐盟應立刻暫停與中國所有的雙邊引渡協議，「雖然執法需要仰賴國際合作網絡，但不能讓這些網絡變成恐嚇迫害的工具」。