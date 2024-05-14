泰國近一週熱門關鍵字「免簽」、「大麻」 總理怒批「毒品摧毀國家未來」
image source：Pexels
文／林子洵
泰國在2022年6月宣布「大麻合法化」，成為亞洲第一個將大麻從毒品管制中移除的國家，但本（5）月8日，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）卻突然宣布，在今（2024）年年底，政府會重新將大麻列為毒品，以遏止由於缺乏監管而讓兒童接觸到大麻，並使得犯罪率上升的問題。
大麻列毒品！要求「90天內要看到明顯成效」
根據外媒報導指出，隨著2022年泰國將娛樂用大麻「除罪化」，泰國國內的大麻零售業在過去兩年迅速成長，產值預計在2025年前達到12億美元（約新台幣388億元），儘管帶來巨大經濟效益，泰國總理賽塔仍決定要將大麻再次列為毒品。
賽塔在社群媒體平台X上發文表示，「毒品是一個國家議題，所有機關必須努力解決問題，並在90天內就看到明顯的成效」，並表示「要求衛生部修改規定，重新將大麻列為毒品。衛生部應該要盡快發布相關規定，只允許讓大麻用於將康及醫療目的」。賽塔在相關部門舉行會議時也表示，「毒品問題會摧毀國家未來，現在有許多年輕人都染上毒癮，需要加快腳步，同時擴大藥癮的戒治措施」，同時要求當局重新定義法律中毒品的持有範圍，從「小量」（small amount）更改為「一粒」（one pill），以便加強執法。
泰國在2018年時開放醫用大麻使用，接著在2022年開放娛樂用大麻。許多民眾認為是因為除罪化的過程過於倉促，才會導致相關規範不夠明確，導致使用狀況混亂。
熱門關鍵字揭曉！免簽、大麻是焦點
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，「泰國」近一週的熱門關鍵字，除了熱門旅遊城市「曼谷」之外，熱門關鍵字有「大麻」，還有「免簽證」、「簽證」、「延長」、「入境」、「延長」、「旅客」等，因先前泰國政府為了在旅遊旺季到來之際吸引更多遊客，提供給台灣護照限期免簽，近期再宣布將延長免簽期限，引起網友們關注與熱議。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
開放印度、台灣免簽 刺激觀光
賽塔上任後，開始一連串的政策，除了大麻的管制之外，就是刺激泰國經濟成長，賽塔曾表示，泰國去年經濟成長緩慢，政府必須加快解決問題，從各方面加速旅遊業的成長，而開放更多免簽國家是考慮選項之一。
因此也在去（2023）年的內閣會議中決議，在去年11月10日到今年5月10日為期半年，給予印度和台灣遊客赴泰免簽證的待遇，一次最多可停留30天。而近期，泰國內閣會議也決議，將延長台灣和印度遊客赴泰免簽證的待遇，從5月11日起延長到11月11日，旅客一次最多可停留30天。
【網路溫度計】提醒您－
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2024年05月04日至2024年05月10日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『泰國』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註)作為本分析依據。
*註 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言