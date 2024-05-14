快訊

「老公怎麼還不去死」爆紅 呂秋遠給希望安養晚年男性同胞建議

蟑螂能用拖鞋打嗎？其實不是絕對不可以！打完蟑螂必做2件事

NBA／米契爾休兵、塞爾蒂克擊退騎士聽牌 詹皇現身成亮點

蒙特婁僑界聲援台灣參與WHO及WHA

中央社／ 多倫多13日專電

蒙特婁僑界10日在蒙特婁市中心發起「支持台灣參與世界衛生組織及世界衛生大會」聲援活動；這是駐蒙特婁辦事處去年成立以來，當地僑胞與駐處首次共同為台灣重返國際公衛體系發聲，吸引許多民眾駐足圍觀。

「支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA）」聲援活動，是由蒙特婁僑學界活動籌備委員會發起；包括蒙特婁台灣同鄉會、加拿大蒙特婁/渥太華台灣商會、台灣各大專院校留蒙校友會以及國際傑人會蒙特婁分會等眾多僑社代表及僑胞，均到場響應。

第77屆WHA將在27日至6月1日在日內瓦舉行，台灣迄未獲邀參與。為呼籲WHO接納台灣，駐蒙特婁台北經濟文化辦事處處長陳珮瑩及駐處人員與大蒙特婁地區台僑一同在市區搖旗舉牌，向加拿大及魁北克省民眾傳達支持台灣參與WHO及WHA的訴求。

陳珮瑩及參與聲援活動的僑胞同聲指出，台灣參與WHA不僅能對全球醫衛做出貢獻，對加拿大也有助益。台灣一直善盡世界公民責任，然而2300萬台灣人的健康權益卻因政治因素被WHO忽視。

為了讓WHO落實「健康是基本人權」、填補全球衛生地理空白，陳珮瑩及大蒙地區僑胞期盼透過串聯海內外各界的力量與支持，呼籲WHO正視台灣在全球醫療與公衛安全的長期貢獻，讓台灣參加本年WHA及WHO所舉辦的技術會議、活動與機制。

除了蒙特婁之外，加拿大包括多倫多、溫哥華等地僑界日前也都展開行動，串聯力挺台灣參加WHA。

多倫多僑界5日租下多倫多市中心鬧區最繁華的「央-登打士廣場」（Yonge-Dundas Square）舉辦造勢活動，與駐多倫多辦事處一起為台灣重返國際公衛體系發聲。駐溫哥華辦事處和30多名僑胞也在同日熱情參與加拿大最大型馬拉松活動，並高舉TAIWAN+WHO標語，希望加拿大發出更大能量，支持台灣參加WHA。

WHA WHO 加拿大

延伸閱讀

藥華藥本業賺錢了

未獲WHA邀請 衛福部新任部長邱泰源依規畫要去做這件事

加拿大饒舌天王Drake豪宅爆槍擊案！1保全中槍傷勢嚴重

貴婦奈奈公公涉詐逃亡加拿大 今晨返台被押解歸案

相關新聞

日本埼玉縣高速公路7車連環撞！至少3人死亡、3車起火

NHK報導，日本埼玉縣戶田市的首都高速公路今早7時半左右，發生7部車連環撞事故，至少3台車起火，至少3人死亡。

專家：習近平訪歐分化未果 歐洲更警覺北京野心

中共領導人習近平結束訪歐行，法國對於歐中關係的討論仍發酵。專家指出，習近平和法國總統馬克宏兩人會面雞同鴨講，無特別成果；...

印度孟買巨型廣告看板倒塌！已12死60傷 仍有數十人受困

印度孟買市一塊巨型廣告招牌，13日在一場猛烈風暴中倒塌，截至發稿時間，已知造成12人死亡、60人受傷，恐還有20至30人...

英國3男子遭控為港府情蒐 含境管香港經貿辦人員

英國有3名男子遭控違反英國「國家安全法」、為香港情報機關工作，今天出庭應訊。根據起訴及各項公開資料，這3人包含英國邊境部...

立陶宛大選現任總統領先 26日決選

立陶宛十二日舉行總統大選，現任總統瑙塞達以百分之四十四得票率領先，不過沒有達到得票過半當選門檻，將和得票率居次、拿下百分...

普亭撤換俄防長 經濟學者領軍

俄羅斯總統普亭十二日提名六十五歲文人經濟學者、俄國前第一副總理貝洛索夫（Andrey Belousov）出任國防部長，是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。