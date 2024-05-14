蒙特婁僑界聲援台灣參與WHO及WHA

蒙特婁僑界10日在蒙特婁市中心發起「支持台灣參與世界衛生組織及世界衛生大會」聲援活動；這是駐蒙特婁辦事處去年成立以來，當地僑胞與駐處首次共同為台灣重返國際公衛體系發聲，吸引許多民眾駐足圍觀。

「支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA）」聲援活動，是由蒙特婁僑學界活動籌備委員會發起；包括蒙特婁台灣同鄉會、加拿大蒙特婁/渥太華台灣商會、台灣各大專院校留蒙校友會以及國際傑人會蒙特婁分會等眾多僑社代表及僑胞，均到場響應。

第77屆WHA將在27日至6月1日在日內瓦舉行，台灣迄未獲邀參與。為呼籲WHO接納台灣，駐蒙特婁台北經濟文化辦事處處長陳珮瑩及駐處人員與大蒙特婁地區台僑一同在市區搖旗舉牌，向加拿大及魁北克省民眾傳達支持台灣參與WHO及WHA的訴求。

陳珮瑩及參與聲援活動的僑胞同聲指出，台灣參與WHA不僅能對全球醫衛做出貢獻，對加拿大也有助益。台灣一直善盡世界公民責任，然而2300萬台灣人的健康權益卻因政治因素被WHO忽視。

為了讓WHO落實「健康是基本人權」、填補全球衛生地理空白，陳珮瑩及大蒙地區僑胞期盼透過串聯海內外各界的力量與支持，呼籲WHO正視台灣在全球醫療與公衛安全的長期貢獻，讓台灣參加本年WHA及WHO所舉辦的技術會議、活動與機制。

除了蒙特婁之外，加拿大包括多倫多、溫哥華等地僑界日前也都展開行動，串聯力挺台灣參加WHA。

多倫多僑界5日租下多倫多市中心鬧區最繁華的「央-登打士廣場」（Yonge-Dundas Square）舉辦造勢活動，與駐多倫多辦事處一起為台灣重返國際公衛體系發聲。駐溫哥華辦事處和30多名僑胞也在同日熱情參與加拿大最大型馬拉松活動，並高舉TAIWAN+WHO標語，希望加拿大發出更大能量，支持台灣參加WHA。