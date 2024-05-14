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英國3男子遭控為港府情蒐 含境管香港經貿辦人員

中央社／ 倫敦13日專電
英國有3名男子遭控為香港情報機關工作。路透資料照
英國有3名男子遭控為香港情報機關工作。路透資料照

英國有3名男子遭控違反英國「國家安全法」、為香港情報機關工作，今天出庭應訊。根據起訴及各項公開資料，這3人包含英國邊境部隊成員、退役軍人，以及香港駐倫敦經濟貿易辦事處官員。

被控為香港情報單位提供協助的3人都是在5月初遭逮捕。

其中，1985年6月出生、38歲的衞志良（ChiLeung Wai，又名Peter Wai，音譯）是英國邊境部隊（Border Force）成員、轄區為倫敦金融城的倫敦市警局（City of London Police）特警。被捕前，他派駐英國最大國際機場倫敦希斯羅機場（HeathrowAirport）。他持有中、英雙重國籍。

1960年6月出生、63歲的袁松彪（Chung Biu Yuen，又名Billy Yuen）則是退休港警，被捕前為駐倫敦香港經貿辦行政經理。

第3名被告為1987年2月出生、37歲的崔克特（Matthew Trickett）。他是英國內政部移民管理警察，曾在2007至2013年於英國海軍陸戰隊服役。今年2月加入內政部前，他曾是希斯羅機場邊境部隊成員。

這3人被控為香港情報單位蒐集資訊，以及從事監控和欺瞞等行為，時間點落在去年12月20日至今年5月2日之間。

此外，他們被控從事「外國干預」活動，包括於今年5月1日企圖強行闖入英國境內某民宅。

根據倫敦西敏區治安法庭（Westminster Magistrates'Court）的起訴資料，這3人涉嫌在英國跟蹤監視遭港府通緝的羅冠聰、劉祖迪等香港流亡異議人士。

衞志良在英國創辦私人保全公司D5 Security，並擔任董事。公司官網介紹，衞志良有超過20年的英國軍警界和私人保全經驗；公司的資深管理團隊在英國、中國和波蘭有10多年的大型活動安全管理經驗，宣稱的「業務實績」包括倫敦中國新年活動、英國跑車品牌邁凱輪（McLaren）發表會。

崔克特則是安全顧問公司MTR Consultancy董事。根據英國政府的企業登記資料庫，分別於2023年和2021年成立的D5 Security（註冊號碼14826412）和MTRConsultancy（註冊號碼13309462）目前仍「營業中」，但D5 Security未於今年5月8日截止前，按規定提交營運狀況資料。

袁松彪等3人今天至倫敦西敏區治安法庭報到，確認姓名等個人資料，法官當場未允許他們抗辯。

3人皆獲准保釋，但遭限制出境，並被要求交出護照、向警方登記所有可連接網路的用品，且不得使用虛擬私人網路（VPN）等網路遮蔽工具。

此外，他們只能在固定地址過夜，每天晚間10時至隔天早上5時不得外出，並每週至固定警局報到。

3人下次出庭是5月24日，在倫敦的英格蘭與威爾斯中央刑事法院（Central Criminal Court of England andWales）。

英國國會去年發生共諜疑雲，國會議員研究助理凱希（Chris Cash）及從事數位行銷的貝瑞（ChrisBerry）被控違反英國「政府機密法」（Official SecretsAct），向中國提供不利英國國國家安全的資訊，皇家檢察署（CPS）今年4月下旬授權警方依法起訴，兩人5月10日曾至中央刑事法院報到、確認個人資料，下一次出庭訂在10月，將進行初步聽證。

法官向兩人表示，審判程序預計明年春季或夏季展開。

英國去年7月通過「國家安全法」，12月起逐步生效實施。相較於歷史可追溯至1911年的「政府機密法」，「國家安全法」賦予情報安全和執法機關更多打擊外國間諜、滲透和影響力活動的工具。

今年4月下旬，CPS授權警方起訴含一名英國公民在內的5人，他們涉嫌在英國境內為俄羅斯從事縱火等敵意活動，當時是CPS首次動用去年通過的「國家安全法」。

不過，英國邊境部隊等執法機關人員如今被控為港府情蒐，再次顯示國家安全恐「徒法不足以自行」。

數名知情人士約一年前即曾向中央社透露，中方在部分國家建立的監控網絡，甚至可讓移民和邊境管理單位官員在台灣護照持有人入境後，隨即與中方分享相關資訊，以利中方掌握台灣人行蹤。類似情況也可見於歐洲，包括相對「友台」的國家。

總部位於倫敦的維權組織「香港監察」（HongKong Watch）創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）近日接受中央社採訪時則說，英國應考慮取消香港經貿辦的外交待遇。

他指出，若維持經貿辦享有的外交保護及特權，則這相當於允許中國擁有3重駐英代表機構：大使館、領事館和香港經貿辦。

羅傑斯說，駐倫敦經貿辦的存在前提一向是香港享有高度自治、體制有別於中國，因此需要不同於中國大使館的代表機構，但今天的香港本質上「越來越像是個中國城市」。

針對3名男子遭控非法為香港情報機關工作，中國駐英大使館今天發布聲明，譴責英方「編造藉口、無理指責香港特區政府」，並提到已經向英方提出嚴正交涉。

倫敦 英國 香港

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