英國第3家台灣華語文中心揭牌 品質獲在地人讚譽

僑委會推動在歐美廣設「台灣華語文學習中心」（TCML），主攻成年人族群、力求深入各地主流社會。英國第3家TCML近期在倫敦郊區成立，幾個月內就有學生通過台灣「華語文能力測驗」（TOCFL）。

42歲的杰米（Jeremy Smithers）去年9月加入「倫敦慈濟人文學校」華語文學習成人班，今年4月和其他兩位同學一同通過TOCFL的A等2級（基礎級）測驗。

他接受中央社採訪時說，除了週末上課，平常也有必要盡可能沉浸於華語文情境；真正學好外語不容易，但他的個人經驗顯示，只要有心，任何人都有可能成功。

倫敦慈濟人文學校2018年創校，去年底獲僑務委員會審核通過，今年1月成為英國第3家TCML，於週日教授成年人華語文，目前有初、中級各一班，學生總計15人，持續招生。學校另為中小學生開設華語文課程。

根據課程規劃，成人班每週分別有2小時和1小時的實體和線上課程，每學期另有6小時文化體驗，包括書法、剪紙、包餃子、玩麻將。

儘管旗下TCML今年1月即正式開始運作，倫敦慈濟人文學校特別選在公曆5月第2個週日（今年為5月12日）「佛誕日」舉行TCML揭牌儀式，同時慶祝母親節及全球慈濟日。駐英國代表處公使柳惠千偕同僑務組、領務組等組別組長，以及大倫敦地區「紅橋」（Redbridge）行政區副首長賈米爾（Saira Y. Jamil）出席致意。

柳惠千應邀致詞時提到，各國學習華語文的興趣日增，他肯定倫敦慈濟人文學校響應政府在國際間推廣台灣優質華語文教學的政策，勉力打入英國主流社會。

英國第1和第2家TCML分別於2021年和2022年成立；目前整個歐洲，含英國在內，總計有18家TCML。

賈米爾則說，她是4個孩子的媽，十分了解無論是成人或孩童，週末還得坐在教室上課，需要多大的意志力，但學校確實可提供較有系統、更全面的教學。

身為「學生代表」，隨後上台的杰米以一段華語、一段英語的形式致詞，並透露他決定學習華語文是為了履行對妻子的承諾。

他說，妻子是馬來西亞華裔，但缺乏漢字閱讀能力，妻子常提到夫妻兩人應當至少有一人得懂漢字，「所以我就來學習了」。更何況，兩個女兒已早一步在倫敦慈濟人文學校學習華語文。

杰米立志未來能夠「流利使用華語」。他接受中央社採訪時說，他特別喜歡慈濟TCML相互支持的社群氛圍，且慈濟已在當地建立良好聲譽，學校規模持續擴大之際，課程和活動內容也越來越豐富有趣。

這是杰米第一次在專業老師指導下，有系統地學習華語文。他提到慈濟TCML今年推出的線上互動課程和學習資源，肯定相關內容有助學生持續精進、補救進度、排除疑惑，而且使用方便。