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立陶宛大選現任總統領先 26日決選

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
立陶宛12日舉行總統大選首輪投票，現任總統瑙塞達獲得44%得票率在第一輪領先，不過由於沒有候選人選票過半，將在5月26日舉行第二輪決選。法新社
立陶宛12日舉行總統大選首輪投票，現任總統瑙塞達獲得44%得票率在第一輪領先，不過由於沒有候選人選票過半，將在5月26日舉行第二輪決選。法新社

立陶宛十二日舉行總統大選，現任總統瑙塞達以百分之四十四得票率領先，不過沒有達到得票過半當選門檻，將和得票率居次、拿下百分之廿選票的現任總理席莫尼特在五月廿六日的決選對決。

五十九歲的瑙塞達說，他有信心可在決選中獲勝，且無需策略即可打敗席莫尼特。瑙塞達選前拋出「駐立陶宛台灣代表處」有更名必要說法，引發關切。

對鄰國俄羅斯的擔憂主導選舉，主要候選人都同意身為北約和歐盟成員的立陶宛應增加國防開支因應俄國威脅。

現年四十九歲的席莫尼特對社會議題持自由派觀點，她以支持同性伴侶關係聞名，在天主教徒占多數的立陶宛引發不少爭議。席莫尼特在二○一九年決選輸給瑙塞達後，這是她第二度競選總統。

這次選舉投票率超過百分之五十九，創下一九九七年總統大選以來最高紀錄。

得票率 立陶宛

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