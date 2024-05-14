俄文人防長／貝洛索夫無軍事經驗 被寄望整肅貪腐

金融時報報導，俄羅斯總統普亭十二日任命毫無軍事經驗的經濟學家貝洛索夫出任國防部長，普亭顯然希望這位重要經濟顧問整肅軍中貪腐，加強管控軍費。

六十五歲的貝洛索夫是前蘇聯著名經濟學家之子，一九九九年投入政府公職前在學術界做研究，先後擔任過經濟發展部部長、普亭經濟顧問、第一副總理；他素來主張國家刺激經濟的角色，強調國家投資、降低利率和軟性財政及信貸政策。

貝洛索夫極力擁護國家工業，是個並無權力基礎的技術官員，他的任命案說明普亭有意加緊控制國防預算。熟悉普亭的人表示，普亭也想要一個聽話、直來直往的官員來做這件事。

消息人士指出，貝洛索夫和貪腐完全沾不上邊，「不像（前部長）蕭依古那票人那樣唯利是圖」，可望為國防部帶來新氣象，「他不會假裝自己是功勳卓絕的將士帶領國防部，他是工作狂、是技術官員。為人誠實，而且普亭非常了解他」。

芝加哥大學經濟學教授、克宮通緝名單之一的索寧認識貝洛索夫超過廿年，他說，貝洛索夫做學問講求分析資料、實事求是，「不像其他主張國家介入的經濟學家只會玩弄概念」。索寧也說，貝洛索夫開始為政府效力後，作為「普亭鬥士」的氣質掩蓋了經濟學家身分。

貝洛索夫主要提倡資本管制、向出口商徵稅等政策，尤其是向金屬產業出口商收稅。此外，一名克宮前高官描述貝洛索夫很有數學頭腦，可是心態「很蘇聯」，相信社會主義的公平概念。

新防長人選曝光後，俄國主戰派、親克宮人士和官媒戰地記者一片叫好，稱讚貝洛索夫的經濟專業有利於整肅國防部貪腐歪風。他們經常揭露軍中腐敗，且將前線敗仗歸咎於管理不善。

俄國中央銀行前顧問波羅科朋科分析，貝洛索夫出任防長，代表內閣將嚴加控管國防部預算，「貝洛索夫會帶來新局面，可是軍費支出可能不減反增。貝洛索夫相當重視工業對經濟的影響力，可能藉由國防部門挹注國家經濟」。