普亭撤換俄防長 經濟學者領軍

俄羅斯總統普亭十二日提名六十五歲文人經濟學者、俄國前第一副總理貝洛索夫（Andrey Belousov）出任國防部長，是俄烏開戰兩年多來普亭首次改組其國安團隊，顯示針對俄烏戰爭，他決心使俄國能在經濟上打贏持久戰。

貝洛索夫歷任俄國經貿和財政部會要職，二○二○年一月升任第一副總理，是普亭最信賴的經濟顧問之一。克里姆林宮說，俄國國防預算激增，國防部有必要由經濟學者掌舵，以利俄國軍方更勇於改革與創新。

原任防長的蕭依古轉任俄國國安會秘書長，仍留在普亭的核心集團。蕭依古新職類似美國總統國安顧問，在普亭統治下該職位影響力有限，並未直接節制軍方或某個安全機構。國安會原秘書長帕特魯舍夫的新職位將在幾天內宣布。

俄國主戰派評論員及西方分析家，均將俄國兩年多前侵烏初期諸多失策部分歸咎蕭依古，開戰後頭幾天，俄軍似乎對烏克蘭展現出的抵抗決心措手不及；俄國「瓦格納」傭兵組織前首腦普里格津去年六月發動兵變時，也要求撤換蕭依古。

分析家認為，蕭依古任防長十多年，普亭仍看重其忠心，這次換人，代表普亭間接承認工業和經濟實力對軍事勝利的重要性。隨著俄軍在俄烏戰場取得主動權，普亭更願意做出改變，展現俄國擁有打贏持久戰的紀律和經濟能力。

蕭依古明升暗降，也可能是因為他的親信、國防部前副部長伊凡諾夫上月涉賄被捕，普亭試圖更嚴格審查國防開支。親克宮的政治分析家馬柯夫說，貝洛索夫上台後「首要任務就是對抗貪腐」。

克宮發言人佩斯科夫表示，鑒於當前地緣政治環境，俄國軍費再度接近前蘇聯水準，普亭因此決定由文人領導國防部，以推動軍事現代化，「在現今戰場上，愈不排斥革新而且最快落實的一方會是贏家，故現階段普亭總統決定指派文人領軍」。

佩斯科夫說，俄國國防部預算目前占國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之六點七，情況「暫不嚴峻」，但需加以關注。冷戰時期一九八○年代中期，蘇聯軍費達ＧＤＰ百分之七點四。

這波內閣異動是普亭罕見改組人事，他用人傾向避免倉促或輕率走馬換將，這顯示俄烏戰爭可能出現轉折點。烏克蘭總統顧問波多利雅科十三日表示，俄羅斯任命新防長，顯示俄國將努力擴大戰爭規模，尋求重新配置其經濟以滿足國防需求。

中國大陸黑龍江省大學研究員馬友君說，這項人事有助解決俄軍目前最緊迫的後勤問題，對確保俄軍取得勝利有正面影響。