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印尼西部洪災死亡數增至44人 另有15人失蹤

中央社／ 丹那達塔13日綜合外電報導

印尼西蘇門答臘省（West Sumatra）上週末下起大雨引發暴洪和火山岩塊崩落等災情，當地救災官員今天表示，死亡數增至44人，另有15人失蹤

法新社報導，11日晚間連續數小時大雨造成西蘇門答臘省當地火山的巨大岩塊崩落到兩個地區，且道路、房屋和清真寺也都被大水淹沒。

印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人透過新聞稿指出：「截至下午1時，死亡數為44人。」

這波洪災以西蘇門答臘省的阿加姆縣（Agam）和丹那達塔縣（Tanah Datar）受創最嚴重，搜救人員仍在兩地搜尋目前還失蹤的15人。

當地居民表示，屋外大雨還在下時，他們聽到岩石轟然滾落的聲響。

39歲的阿加姆縣居民芮芙奇（Refki Amelia）逃過一劫，但她的65歲母親和15歲外甥女卻不幸喪生。

育有3名子女的芮芙奇告訴法新社：「我父母就住在我家對面。（我母親）想逃到屋外，卻來不及。一顆巨石轟然落下。」

西蘇門答臘省巴東搜救局（Padang Search andRescue Agency）昨天指出，尋獲的遺體包括兩名孩童，其中一位3歲，另一名則是8歲。

西蘇門答臘省救災當局鼓勵居民暫時到親友家避難，因為在不斷大雨的情況下，到親友家避難比住在臨時搭建的帳篷「更安全」。

西蘇門答臘省長馬耶迪（Mahyeldi Ansharullah）今天告訴媒體，阿加姆縣約有130人疏散到小學避難，丹那達塔縣則有超過2000人被撤離到多處避難所。

印尼 失蹤

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