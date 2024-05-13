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印尼網傳峇里島出現「新莫斯科」領土 警方調查

中央社／ 雅加達13日專電

印尼社群媒體最近流傳一張峇里島地圖，地圖上劃分出一塊領土，以俄文標註「新莫斯科」地區。峇里島警方表示，將調查製作該地圖的人及是否違法，該地點仍屬庫塔區（Kuta）的長谷（Canggu），地名並未改變。

美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）今天報導，印尼社群媒體最近流傳一張地圖，原本應稱為長谷（Canggu）的地區，被以俄文竄改成「新莫斯科」地區，引發網友熱議。

有網友留言表示，「峇里島有太多俄羅斯人」；也有人指出，這是「文化遭侵蝕，原住民被邊緣化」，呼籲主關機關介入。不過，也有網友認為，不需要過度反應。

俄烏戰爭爆發後，許多俄羅斯人移居至峇里島，其中有部分人不尊重當地文化，甚至違反簽證規定非法工作，導致峇里島近年掀起一股反俄情緒。

峇里省警方公關主任強森（Jansen Avitus Panjaitan）表示，他們將調查是誰製作這張地圖，並強調印尼地圖沒有任何改變，該地區的地名仍是「長谷」。

他表示，警方將了解該惡作劇的目的為何，並調查是否違反任何法規，若有違法行為將採取行動，但目前判定應該只是人們在胡鬧。

印尼 地圖 峇里島

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