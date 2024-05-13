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印尼總統佐科威10月卸任 部長：退出政壇還太早

中央社／ 雅加達13日專電
印尼總統佐科威。法新社
印尼總統佐科威。法新社

印尼總統佐科威10月將卸任，未來去向引發關注。印尼通訊與訊息部長布迪表示，佐科威離開民主奮鬥黨後，有權決定自己的未來，但現在做決定仍為時過早，並補充說，「佐科威還太年輕，因此不能（從政壇）退休」。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）今年10月將結束兩任共10年的總統任期，卸任後是否會繼續留在政壇引發關注。

與佐科威關係密切的通訊與訊息部長布迪（BudiArie Setiadi）表示，佐科威與民主奮鬥黨（PDIP）分道揚鑣後，有權決定自己的未來，但現在決定方向仍為時過早。

印尼國會最大黨民主奮鬥黨（PDIP）4月底證實，佐科威與他的長子、副總統當選人吉伯朗（GibranRakabuming Raka）已不再是黨員。

布迪除了擔任通訊與訊息部長，也是佐科威的志工組織「Projo」的現任主席。

「羅盤報」（Kompas）今天報導，布迪說，「佐科威還太年輕，因此不能（從政壇）退休」，並指出，佐科威已「贏得民心」，各政黨正在等待他的加入。

報導指出，佐科威卸任後的去向仍不明確，由於他現在已不屬於任何政黨，代表他在10月卸任後，將成為一般公民。

早前，佐科威曾對總統當選人普拉伯沃（PrabowoSubianto）計劃邀請歷任總統組成「總統智囊團」（Presidential Club），就「國家面臨的重要問題」交換意見的想法表示支持。

佐科威認為，「總統智囊團」的提議是個「好主意」，並建議這個智囊團應每兩天召開一次會議。

外界普遍認為，因副總統當選人吉伯朗是佐科威的兒子，將使佐科威在普拉伯沃政府中擁有發言權。

印尼

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