南韓外長訪華 稱韓中應管控好分歧

周一（5月13日），韓國外長趙兌烈在北京釣魚台國賓館與中國外長王毅舉行會晤。

據韓聯社報導，趙兌烈在會談中表示，韓中應管控好分歧，不能讓分歧上升為衝突，繼續保持良好合作勢頭。他指出，韓方並不認為對外關係是「你輸我贏」的零和博弈，也不會朝這一方向發展。這意味著，即便韓國加強韓美關係，也不會疏忽韓中關係。

趙兌烈在會談中還表示，當前朝鮮接二連三發起挑釁、各種地緣政治衝突頻現、全球供應鏈不穩定性加劇等，兩國正面臨各種區域和全球性挑戰。

趙兌烈行前即表示，在嚴峻的地緣政治環境下，將與中國外長王毅進行坦誠、深入的溝通，對於原則性問題，他將明確闡明韓方立場，但同時與中方重點討論具有巨大合作潛力的領域。以英文發行的韓國時報《The Korea Times》分析稱，趙兌烈的該表態意為，首爾尋求與華盛頓戰略聯盟的立場不變，不過與此同時會在潛在合作領域維繫與北京的伙伴關係。

王毅在會談中表示，中韓關係面臨的困難和挑戰明顯增加，這不符合兩國利益，是中國所不樂見的。希望中韓不受干擾，合作推動關係健康穩定發展。

韓中經貿關係由互補變為競爭

據韓聯社報導，趙兌烈13日抵達北京後，與當地韓企負責人座談。他表示，韓中之間高度相互依賴，但反過來也具有相應的潛在風險。趙兌烈說，中國經濟結構正在向技術密集型轉變，兩國經貿關係也從過去的互補性關係逐漸轉變為競爭性關係，這對韓國來說是嚴峻的挑戰。

而在朝核問題上，趙兌烈行前表示，將呼籲中方在朝俄軍事合作問題上發揮建設性作用。據韓聯社5月12日報導，韓國情報機構正在追蹤朝鮮對俄羅斯提供老舊武器，同時從俄羅斯獲取尖端軍事技術支持的潛在可能性。

為中日韓峰會鋪路

據韓聯社報導，除雙邊關係、韓半島局勢外，有望本月底在首爾舉行的韓、中、日領導人峰會具體日程的協調也是趙兌烈與王毅會晤的議題。早在上月初，日本共同社即引述外交消息人士稱，作為日中韓三邊會談輪值主席國的韓國擬5月舉行三國峰會。上一次三國峰會是在2019年。

趙兌烈將對中國進行為期兩天的訪問。這是韓國外長時隔六年半以來首次訪華。不過，趙兌烈的前任朴振去年11月曾與王毅在釜山的中日韓外長會議期間舉行雙邊會談。

（綜合報導）

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