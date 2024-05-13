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喬治亞民眾徹夜抗議 反對境外影響力法案最後一搏

中央社／ 特比利西13日綜合外電報導
喬治亞國會13日將針對「外國代理人法案」進行三讀及最終程序，11日約有5萬人走上首都特比利西街頭要求撤回法案，今上午仍有約1000名抗議者聚集。圖／路透
喬治亞國會13日將針對「外國代理人法案」進行三讀及最終程序，11日約有5萬人走上首都特比利西街頭要求撤回法案，今上午仍有約1000名抗議者聚集。圖／路透

經過整夜針對極具爭議的「境外影響力」法案進行最後的抗議，喬治亞國會外今天上午仍有約1000名抗議者聚集。外界抨擊這個法案就像俄羅斯對付「外國代理人」所使用的壓制性法律，專門用來打壓異己。

法新社報導，前蘇聯加盟共和國喬治亞幾個星期來出現多場針對這項法案的大型抗議活動。由於它複製了克里姆林宮用來壓制異己的一項立法，而在喬治亞被冠上「俄羅斯法」名稱。

抗議者中很大部分是年輕人，他們對這項法案感到憤怒，稱它將削弱位處高加索地區的喬治亞加入歐盟的希望，並將終結國家的民主。

喬治亞執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）去年遭到強烈反對後，不得不放棄一項類似提案；執政黨今年4月捲土重來，並打算明天通過這項法案，稱將提高非政府組織的外國資金透明度。

一旦這項法案通過，任何從國外獲得超過20%資金的獨立非政府組織（NGO）和媒體皆必須註冊為「追求外國勢力利益的組織」。

法案今天通過國會司法委員會審議，議員在數分鐘內就完成。

數萬名示威者昨天針對這項法案進行抗議，其中一些人徹夜未眠，今早試圖阻止執政黨議員進入國會大樓。

法新社在黎明時分看見警方逮捕和毆打一群抗議者。數百名鎮暴警察在國會後方的一條街上排成一排，一些員警和抗議者發生扭打。

當局曾警告將逮捕堵住進入國會通道的民眾，但仍有數千人無視警告來到國會大門前。

俄羅斯 蘇聯 警察 議員

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