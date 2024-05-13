美對援俄實體收緊制裁 中俄「無上限」夥伴關係備受考驗

由於擔心招致美國因俄烏戰爭實施的嚴厲新制裁，中國銀行正收緊對俄羅斯貿易的審查，中俄之間號稱「無上限」的夥伴關係也因此備受考驗。

法新社報導，近年來中俄貿易額屢創新高，引發外界指責中國正幫助長期盟友俄羅斯提振經濟；俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）也訂於本月稍晚訪問北京。

然而，華盛頓最近矢言追查為莫斯科提供戰爭資金的金融機構，這讓北京和莫斯科的友誼備受考驗，北京的銀行擔心因援俄而遭切斷資金來源。

美國總統拜登去年12月發布行政命令，允許針對與俄羅斯戰爭機器打交道的外國銀行實施「二級制裁」（secondary sanctions），並讓美國財政部將這些銀行排除在美元主導的全球金融體系之外。

根據中俄兩國參與跨境貿易的8名消息人士，從那時開始，數間中國銀行都已停止或放慢與俄國客戶的交易。

一名中國服裝批發商本週在他位於北京市中心的店舖外表示：「現在很難從俄羅斯獲得資金。」

他說：「銀行沒有給出理由...但可能是因為美國的（制裁）威脅。」在他的店裡，幾名俄國遊客正瀏覽貨架上的中國電子產品、皮包和茶葉。

貿易商表示，銀行正對跨境結算實施額外審查，以排除任何招致制裁的風險，相關流程不僅可能耗時數月，也會增加成本，小型進出口企業因此面臨現金流危機。

另一名不願透露姓名的企業主告訴法新社，他們被迫關閉中國業務並返回俄羅斯，因為他們「無法從客戶那裡獲得任何資金」。

付款延誤發生的時間點，也與3月和4月中國對俄出口從年初激增逐步下降相符。

為中國境內俄企服務的律師巴札諾夫（PavelBazhanov）告訴法新社：「儘管實施制裁是為（阻礙）中國某些商品的出口，但制裁仍會對正常貿易產生一定的影響。」

他說，付款延遲與過去人民幣計價交易的快速處理，堪稱「鮮明」對比。