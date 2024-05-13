德國法院維持另類選擇黨「疑似」極端組織認定 法官：沒有違憲

德國西部地區一家州高級法院周一（5月13日）駁回了德國另類選擇黨（AfD）對其被列為極右極端組織「嫌疑犯」的上訴。

位於德國明斯特的這家法院的法官說，這一認定是適當的，沒有違反憲法或歐洲法律。

法院裁決書寫道，「有理由懷疑該黨至少有一部分人希望給予有移民背景的德國公民二等公民的地位。」

另類選擇黨批評了這一裁決，稱訴訟程序缺乏「對事實的充分澄清」。該黨表示「當然」會再次提出上訴。

該判決意味著什麼？

「疑似」極端組織這一身份的認定使負責國內情報的德國聯邦憲法保衛局（BfV）更容易調查和監視另類選擇黨成員或從該組織內部招募線人。

德國之聲記者西蒙·揚（Simon Young）在明斯特報導時說，法院將這個身份認定比作「煙霧警報器」，意思是如果房子裡的警報器響了，警察就會破門而入查看是否發生了火災。

德國聯邦內政部長費舍爾（Nancy Faeser）對這一裁決表示歡迎，她說：「今天的裁決表明，我們是一個防御性的民主國家。」

另類選擇黨於2022年向西部城市科隆的地方法院對「疑似」極端組織認定提出質疑，但未獲成功。該黨仍有機會在聯邦一級的高級法院對這一裁決提出上訴。

選項黨在德國有多受歡迎？

在薩克森州等即將於今年晚些時候舉行選舉的東部幾個州，另類選擇黨在民意調查中名列前茅。由於對蕭茲（Olaf Scholz）總理的左翼執政聯盟不滿情緒高漲，該黨在全國範圍內的民調結果中也在20%左右支持率。

不過，另類選擇黨在一些大城市和德國西部地區不太受歡迎。

該黨越來越多地受到政府機構的審查，因為有人指控它替俄羅斯和中國從事間諜活動。

德國之聲記者西蒙·揚說：「法院的這一決定是否會削弱該黨的（受歡迎程度），或者像有些人所說的那樣，它甚至可能會讓這個極右翼政黨的一些支持者更加膽大妄為，尚有待觀察。」

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