印度大選第4階段 經濟不平等、宗教對立議題發燒

印度長達7週的國會下議院選舉今天進行第4階段投票，針對經濟不平等和宗教對立方面的口水戰更形激烈，而夏季氣溫飆升，也是部分選民投票時的一大挑戰。

路透社報導，這個世界上人口最多的國家4月19日開始進行7階段投票，其中近10億人有投票資格，計票定於6月4日進行。

印度總理莫迪（Narendra Modi）尋求罕見的3連任，這場大選是由他所屬的印度人民黨（BJP），對決包括主要對手國大黨（Congress Party）在內的逾24個反對黨組成的聯盟。

莫迪的得力助手、內政部長夏哈（Amit Shah）在投票開始時表示：「我呼籲所有人投票支持果斷的政府。」

今天將進行投票的包括10個邦和聯邦屬地的96席，主要涵蓋南部和東部的泰倫加納邦（Telangana）、安德拉邦（Andhra Pradesh）、奧里薩邦（Odisha）等印度人民黨實力較弱的地區。

克什米爾谷地（Kashmir Valley）主要城市斯利那加（Srinagar）也舉行莫迪2019年取消半自治以來的首次投票，但印度人民黨在那裡並沒有推出候選人。分析家表示，此次結果可能與莫迪形容2019年後克什米爾（Kashmir）變得和平、更加融和的說法相左。

警方在這個軍事化地區投票前實施集會限制，反對黨宣稱有黨工被捕，遭警方否認。

分析家懷疑印度人民黨及其盟友能否如民調所示一面倒勝選，他們表示，由於投票率偏低，莫迪在第1階段投票後，改變了競選策略，從原本著重經濟政績，轉為指責國大黨打算以犧牲弱勢部落和印度教低級種姓者福利為代價，來向穆斯林提供福利。

國大黨致力為窮人和弱勢發聲、爭取更好福利，他們說，財富不均在莫迪主政這10年間惡化。莫迪政府駁斥了這項指控。

印度多地過去一週氣溫高達攝氏40度，高溫對投票的影響也是各界關注焦點；但氣象單位表示，今天投票日氣溫不會特別炎熱。