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英國警方控3男子違反國安法 疑涉嫌協助香港蒐集情報

中央社／ 倫敦13日綜合外電報導
英國警方今天表示，他們已指控3名涉嫌協助香港情報機構的男子，犯罪嫌疑人將於今天稍晚首次出庭。圖／歐洲新聞圖片社
英國警方今天表示，他們已指控3名涉嫌協助香港情報機構的男子，犯罪嫌疑人將於今天稍晚首次出庭。圖／歐洲新聞圖片社

英國警方今天表示，他們已指控3名涉嫌協助香港情報機構的男子，犯罪嫌疑人將於今天稍晚首次出庭。

法新社報導，倫敦都會區警察反恐指揮部（Counter Terrorism Command）負責人墨菲（Dominic Murphy）表示：「調查過程中，我們在英格蘭各地展開一系列逮捕和搜查行動。」

這3名男子被控違反2023年國家安全法（National Security Act 2023），涉嫌協助外國情報機構及涉嫌犯下外國干涉罪。

英國警方表示：「上述指控涉及的外國情報機構指的是香港情報機構。」

這3名被指控的男子都來自英格蘭東南部，分別為38歲的韋志良（Chi Leung Wai，音譯）、37歲的崔克特（Matthew Trickett）和63歲的袁松彪（Chung BiuYuen，音譯）。

他們今天稍晚將於倫敦市中心的倫敦西敏區治安法庭（Westminster Magistrates' Court）首次出庭。調查過程中有11人遭警方拘留。

反恐警察8日在英格蘭北部約克郡（Yorkshire）逮捕8男1女，9日再逮捕2名男子。

警方提到，其中未被指控的7男1女已於10日或更早獲釋。

倫敦 反恐 警察

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