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加泰隆尼亞選舉獨派勢力衰弱 西班牙總理策略奏效

中央社／ 巴塞隆納12日綜合外電報導
加泰隆尼亞社會黨在議會選舉囊括最多選票，為獨派勢力帶來一記打擊，證明領導西班牙社會勞工黨的總理桑傑士為了與鬧獨立的加泰隆尼亞關係正常化，所採取連串引發爭議的行動奏效。圖／法新社
加泰隆尼亞社會黨在議會選舉囊括最多選票，為獨派勢力帶來一記打擊，證明領導西班牙社會勞工黨的總理桑傑士為了與鬧獨立的加泰隆尼亞關係正常化，所採取連串引發爭議的行動奏效。圖／法新社

西班牙東北部富裕的加泰隆尼亞地區今天舉行議會選舉，社會黨囊括最多選票。這對當地十多年來的分離主義人士統治及對獨立仍存有夢想的一些人，帶來一記嚴重打擊。

路透社報導，根據目前已開出逾99%的選票，伊拉（Salvador Illa）領導的加泰隆尼亞社會黨（PSC）在總席次135席中囊括42席，位居第一。

走強硬獨派路線的全力為加泰隆尼亞黨（Junts）則拿下35席，屈居第二。目前執政的較溫和獨派「加泰隆尼亞左翼共和黨」（Republican Left of Catalonia，ERC），則僅獲20席。

西班牙最大反對黨、保守派的人民黨（People'sParty）也有斬獲，席次從2021年的3席增至15席，增幅最大。

由加泰隆尼亞左翼共和黨、全力為加泰隆尼亞黨、極左派的人民團結候選人黨（Popular UnityCandidacy，CUP）和極右派的加泰隆尼亞聯盟黨（Catalan Alliance）所組成的獨派陣營，在這次選舉所獲席次相加，並未達到共組聯合政府所需的68席門檻。

這次選民投票率特別低，只有58%。

根據這次選舉結果，獨派在加泰隆尼亞的統治看來面臨存亡威脅。當地在獨派掌權下，2017年舉行了非法的獨立公投並宣告獨立，引爆西班牙30多年來最嚴重的制度危機。但在較近一段時期，獨立運動已失去動力與團結。

另一方面，這也證明領導西班牙社會勞工黨（PSOE）的總理桑傑士（Pedro Sanchez）為了與鬧獨立的加泰隆尼亞關係正常化，所採取連串引發爭議的行動奏效，包括先前特赦一些因推動獨立而已被定罪者，及最近大赦一些仍面臨起訴的其他獨派人士。

政治分析家暨歷史學家艾斯庫利斯（Joan Esculies）表示，無論接下來加泰隆尼亞政府如何組成，今夜的新聞標題代表獨派氣氛已被壓下，「挺獨運動已缺乏以往那些構想來說服或動員民眾了」。

加泰隆尼亞 社會黨 西班牙

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