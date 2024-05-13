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梵蒂岡博物館49名員工史無前例請願 控低薪超時工作有損尊嚴健康

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
梵蒂岡博物館49名員工史無前例集體向教廷提出請願，控訴現行勞工法條件惡劣。圖為梵蒂岡博物館內的西斯汀教堂內部。美聯社
梵蒂岡博物館49名員工史無前例集體向教廷提出請願，控訴現行勞工法條件惡劣。圖為梵蒂岡博物館內的西斯汀教堂內部。美聯社

衛報報導，梵蒂岡博物館（Vatican Museums）49名員工史無前例集體向教廷提出請願，控訴現行勞工規定導致低薪、超時工作，且迫使員工退還新冠疫情期間薪資，「損害員工尊嚴和健康」；倘若勞資雙方調解破局，身為教廷元首的教宗方濟各（Pope Francis）恐怕被告上法院。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）指出，提出請願的員工多半是在博物館工作數年的管理人員，他們宣稱被教宗方濟各轄下的管理層當作「商品」對待。

49名員工中，部分人多次嘗試個人請願但不了了之，最終只能發起集體請願，控訴現行規範「損害員工尊嚴和健康」，包含低薪、超時工作、欠缺健康安全規範，以及欠缺休假相關規定，導致員工被迫繳回新冠期間薪資。

請願人代表律師司格羅（Laura Sgrò）說，病假員工如果在梵蒂岡醫師訪視時不在家，還會被處分。

司格羅透露，請願人數在未來幾天可能還會增加；梵蒂岡禁止成立工會，請願是教廷勞工辦公室（Ulsa）受理調解程序的第一步。

梵蒂岡博物館是世上參觀人數最多的博物館之一，由54個展廳組成，藏品價值連城，其中包括米開朗基羅的西斯汀教堂穹頂壁畫。館方旗下約700多名員工，去年吸引將近700萬遊客，每年賺進數百萬歐元，是教廷主要的收入來源。

博物館 教廷 梵蒂岡 薪資

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