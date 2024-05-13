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日本召開GX會議 將要求企業義務參與碳排放權交易

中央社／ 東京13日專電
日本政府今天將召開首相岸田文雄參與的「綠色轉型（GX）實行會議」，提出包含義務措施在內的新戰略方向，預料將要求溫室氣體排放量高的企業，義務參與碳排放權交易。圖／歐新社
日本政府今天將召開首相岸田文雄參與的「綠色轉型（GX）實行會議」，提出包含義務措施在內的新戰略方向，預料將要求溫室氣體排放量高的企業，義務參與碳排放權交易。圖／歐新社

日本政府今天將召開首相岸田文雄參與的「綠色轉型（GX）實行會議」，提出包含義務措施在內的新戰略方向，預料將要求溫室氣體排放量高的企業，義務參與碳排放權交易。

日本經濟新聞報導，日本目前的碳排放量交易為自主參與，但預計最快將於2026年度以電力、鋼鐵、化工等企業為對象，要求有義務參與。

日本的碳排放權交易制度始於2023年度，屬於自主參與。參與碳排放權交易制度是獲得「GX經濟轉型債」（20兆日圓規模）的必要條件，但並非義務。

在現行制度下，2024年度預料將有747家企業參與碳排放權交易，占日本國內溫室氣體排放量5成以上。參與的企業類別相當多，但在石油、化學、電氣、天然氣領域也有部分企業並未參與。不過，日本政府未來將依排放規模，決定企業是否有義務參與碳排放權交易。

歐盟在碳排放權交易方面處於領先地位，自2005年推出「歐盟碳交易市場」以來，在電力等產業減少碳排量達37%，英國、韓國、中國也陸續推行碳權交易。經濟產業省和環境省將成立研究小組，以解決規定企業義務參與碳權交易的法律問題，並參考歐盟等先例來設計日本制度。

讀賣新聞報導，日本政府將以2040年為目標，制定「GX2040願景」等長期產業政策，鼓勵相關投資，並強化國內產業競爭力。這是日本政府首次以2040年為目標制定產業戰略，預料將於今年內完成制定。

岸田今天擔任主席召開的「GX實行會議」將討論戰略內容，目標是在2050年實現碳中和，也就是在2050年將溫室氣體排放量減少到幾乎為零，而策略將成為實現此目標的指導方針。

討論方向將分為4點，首先是能源，其次為GX產業定位，第3為GX產業結構，第4則是GX市場創造。其中，能源方面為保障能源穩定供給，將結合新版「能源基本計畫」進行討論。

朝日新聞報導，政府相關人士透露，為了因應運用人工智慧（AI）的數據中心擴張，伴隨而來的電力需求增加，岸田在會議中將指示，應加快確保核電在內的「無碳能源」供給無虞。

由於節能技術發展及人口減少，日本的電力需求預料將逐步下降。日本經濟產業省在2021年制定「能源基本計畫」時預測，日本在2030年的所需電量將從9237億千瓦小時，下降至8640億千瓦小時。

然而，隨著使用大量電力的資料中心及半導體工廠興建，電力中央研究所預測，2050年電力需求最大將超過1兆千瓦小時。因此，加強「無碳能源」的供給成為一大課題。

因應此趨勢，電力需求預測從減少轉為增加，日本政府將以2040年為目標，檢討電力供應結構。據相關人士透露，岸田將在會議指示對「無碳能源」進行更深入研究，包括支援電力公司進行中長期投資等。

岸田文雄 日本經濟 歐盟 碳排放

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