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立陶宛首輪投票率近6成 現任總統和總理將決選

中央社／ 維爾紐斯13日綜合外電報導

立陶宛大選首輪結果出爐，無人得票過半，26日將舉行第2輪決選，由現任總統瑙塞達對決總理席莫尼特。瑙塞達選前拋出「駐立陶宛台灣代表處」有更名必要，引發關切。

法新社報導，幾乎所有選票都已開出，瑙塞達（Gitanas Nauseda）以46%的得票率領先，而總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）拿下16%的選票。

對鄰國俄羅斯的擔憂一直主導這次選舉，所有主要候選人都贊同身為北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟成員國的立陶宛應增加國防開支，以應付來自俄國的威脅。

59歲的前銀行家瑙塞達說，對拿下第2輪決選充滿信心，不需「任何策略」來拚戰。

現年49歲席莫尼特採財政保守主義，對社會議題則持自由派觀點。她以支持同性伴侶關係聞名，這在天主教徒占多數的立陶宛引發不少爭議。

選前民調顯示，瑙塞達遙遙領先其他7名候選人，包括席莫尼特和著名律師維格勒（Ignas Vegele）。

這次選舉投票率超過59%，創下1997年總統大選以來最高紀錄。

席莫尼特在2019年決選輸給瑙塞達後，這是她第2度競選總統。

維爾紐斯大學（Vilnius University）分析家維皮索斯卡斯（Ramunas Vilpisauskas）告訴法新社：「席莫尼特得到保守黨選民和自由派人士支持，而瑙塞達則是經濟和社會政策左派候選人。」

立陶宛總統負責國防和外交政策，出席歐盟和北約峰會，但必須與政府和議會協商任命最高階官員。

瑙塞達和對手席莫尼特領導的執政保守派關係不穩定，時而引發外交政策爭論，最為人知的即是立陶宛與中國關係的議題。

立陶宛2021年允許台灣以以「駐立陶宛台灣代表處」名義開設實質上的大使館，立陶宛與中國的雙邊關係因而緊張，中國降低與立陶宛的外交關係等級，並封殺立陶宛出口的產品。

部分立陶宛政界人士認為，在經濟考量下，立陶宛應恢復與中國關係。

台灣代表處 立陶宛

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