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菲國海巡喊話維持仙賓礁部署 輪班監控有效遏止中國建造人工島

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
菲國海岸警衛隊13日表示，船舶駐守仙賓礁有效防範中方在當地建造人工島嶼。圖為該隊4月下旬發現中國大陸船舶出現在仙賓礁。美聯社
菲國海岸警衛隊13日表示，船舶駐守仙賓礁有效防範中方在當地建造人工島嶼。圖為該隊4月下旬發現中國大陸船舶出現在仙賓礁。美聯社

路透報導，隨著菲律賓和中國在南海爭議地區的局勢升溫，菲國海岸警衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）13日表示，自從4月中旬派遣船舶駐守仙賓礁（Sabina Shoal）以來，至今沒有記錄到中國大陸船隻出沒，有效防範中方在當地建造人工島嶼，他稱將繼續維持在該爭議區域的部署。

菲國海岸警衛隊甫於11日證實4月中旬起在仙賓礁部署一艘船舶，「監控中國疑似非法建造人工島嶼活動」，並且加派另外兩艘船隻輪流守衛。

塔瑞耶拉透露，仙賓礁部署有效遏止中國進行小型填海活動，目前尚未發現中國船隻出沒附近，「中國不想被抓到」。

仙賓礁位於菲國專屬經濟區內，同時是菲國補給船集合點，負責補給駐紮仁愛礁（Second Thomas Shoal）擱淺軍艦的任務。馬尼拉和北京近來在仁愛礁附近頻頻發生海事衝突。

中國在南海部分島嶼進行大規模填海造陸，引起美國和區域周邊國家關切。

人工島 南海 馬尼拉

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