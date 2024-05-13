快訊

新北三重祖孫3屍命案 張姓女婿涉殺人罪遭聲押禁見

信義商圈撒玩具鈔爆推擠 網紅「培根」到案道歉坦言蹭熱度遭送辦

談電力結構變革 前政委郭耀煌籲重新檢視非核家園政策

印度在野領袖宣布大選政見：收復被中國侵佔土地

中央社／ 新德里13日專電
印度在野聯盟主要領袖克里瓦爾（Arvind Kejriwal）。路透
印度在野聯盟主要領袖克里瓦爾（Arvind Kejriwal）。路透

印度國會下議院選舉進行中，涉貪汙案暫時交保的在野陣營重要領袖、首都德里首長克里瓦爾，昨天宣布競選政見，包括電費、教育與醫療等費用減免，以及收復被中國侵佔的土地。

克里瓦爾（Arvind Kejriwal）是小老百姓黨（AAP）創黨人兼AAP全國召集人，現為德里國家首都轄區（NCT）首席部長，同時是在野政黨聯盟「印度全國發展包容性聯盟」（INDIA）的領袖之一。

首席部長若對應中央政府的職位，相當於總理。

印度自4月19日起開始為期6週的國會下議院選舉，克里瓦爾於3月間被控向酒商收受鉅額回扣而遭逮捕，4月10日獲印度最高法院批准暫時交保，讓他可為AAP的候選人助選。

克里瓦爾昨天在AAP總部召開記者會，提出10大政見，稱在野陣營若勝選，將減免電費、為兒童提供免費教育、設立社區診所照護貧民、敲定農作物收購價以保障農民收入，以及執政首年創造2000萬個就業機會等。

他目前在德里也在推行類似的福利措施，包括每月用電未超過一定額度可免電費、女性搭公車免費以及18歲以上女性每月可領1000盧比（約新台幣388元）生活津貼等，頗受中、低收入階層民眾支持。

另一方面，印度與中國的軍隊正因領土爭議而在邊界對峙，克里瓦爾表示，中國佔據印度的土地，但莫迪政府避而不談，印度具備足夠的實力，可以「解放」被中國佔據的土地。

克里瓦爾補充，在野陣營一旦執政，一方面將嘗試以外交手段與中國解決爭議，另一方面則賦予印度軍隊充份的自主權，決定採取哪些步驟來收復被中國佔據的土地。

2020年6月，印度和中國邊防人員在加萬谷（Galwan Valley）互指對方越界而爆發衝突，各有死傷。迄今雙方仍部署數萬重兵在多個潛在衝突點對峙。

克里瓦爾坦承尚未與在野聯盟其他政黨討論這些政見，但相信不會有人反對。

印度下議院選舉分7個階段投票，最後一階段的投票日為6月1日，6月4日統一開票。印度政體採議會內閣制，內閣閣員必須是上議院或下議院議員，而總理一般來自下議院，因此下議院選舉倍受重視。

印度 投票

延伸閱讀

數筆土地合併出售，其中有一筆是共有，需要通知少數不同意的人嗎？

300員工集體請假！印度廉航取消逾百架航班 火速開除30人

供應鏈重組 印度東協冒出頭

別亂吃！印度19歲男吃路邊攤沙威瑪 「4天送3次急診」仍身亡

相關新聞

梵蒂岡博物館49名員工史無前例請願 控低薪超時工作有損尊嚴健康

衛報報導，梵蒂岡博物館（Vatican Museums）49名員工史無前例集體向教廷提出請願，控訴現行勞工規定導致低薪、...

立陶宛大選首輪結果出爐 現任總統44%得票率未過半 決選將在5月26日

路透報導，立陶宛12日舉行總統大選第一輪投票，59歲的現任總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）以44%得票率領先...

日本召開GX會議 將要求企業義務參與碳排放權交易

日本政府今天將召開首相岸田文雄參與的「綠色轉型（GX）實行會議」，提出包含義務措施在內的新戰略方向，預料將要求溫室氣體排...

菲國海巡喊話維持仙賓礁部署 輪班監控有效遏止中國建造人工島

路透報導，隨著菲律賓和中國在南海爭議地區的局勢升溫，菲國海岸警衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）13日表示，...

專訪：「跨境鎮壓 」下的中國留學生

德國之聲: 您說您的同學和社群伙伴經歷過中國當局對海外留學生的跨境鎮壓和恐嚇。能具體介紹一下您們的經歷嗎？ 行動者: 我本人暫時還沒有遭遇這樣的問題，但我確實在收集相關信息。特別是在2022年底

印度在野領袖宣布大選政見：收復被中國侵佔土地

印度國會下議院選舉進行中，涉貪汙案暫時交保的在野陣營重要領袖、首都德里首長克里瓦爾，昨天宣布競選政見，包括電費、教育與醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。