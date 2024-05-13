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加拿大西部森林野火 當局疏散數千居民空品堪憂

中央社／ 蒙特婁12日綜合外電報導

加拿大西部今年的野火季節來得比往年更早，已有數千民眾被迫離開家園，數百處野火不但預示將有「災難性」的野火季節，同時官方也已發布空氣品質的特別聲明。

綜合法新社與路透社報導，加拿大西部卑詩省（British Columbia）的尼爾森堡（Fort Nelson）面臨野火威脅，市長佛瑞塞（Rob Fraser）表示：「從西到東北，我們周圍確實都是野火。」佛瑞塞要求數百名留在當地的民眾離開鎮上。

野火焚燒至尼爾森堡以西3.5公里處，面積廣達2500公頃，近3500人於10日晚間疏散。

佛瑞塞說，夜間涼爽的天氣有助於減緩火勢蔓延，但隨後下午出現強風，可能會助長火勢。

在卑詩省另一側的亞伯達省（Alberta），石油重鎮麥克暮瑞堡（Fort McMurray）在2016年就因野火蒙受重大損失，如今居民被要求準備離開。

亞伯達省表示，已記錄43起燃燒中的野火，其中2起嚴重且失控，位於麥克暮瑞堡西南16公里處的野火，週末焚燒面積大幅增至5500公頃，遠大於10日報導的面積。

當局今天表示火勢已經減弱，但預計隨著氣溫飆升，火勢將會加劇。

亞伯達省表示，麥克暮瑞堡昨天的煙霧來自卑詩省北部的火災。

加拿大環境部今天發布特別空氣品質聲明，範圍從卑詩省延伸到安大略省（Ontario）。

聯邦政府警告，加拿大面臨另一個「災難性」野火季節，受到聖嬰現象影響，大部分地區春夏氣溫將高於正常水準。

加拿大經歷了最溫暖的冬季之一，許多地區積雪很少，甚至根本沒有。人們擔心炎熱的夏季將引發乾旱，觸發森林與荒原野火。

加拿大 氣溫 空氣品質

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