【專家之眼】習近平訪歐 — 塞匈篇

繼法國之後，習近平訪問了塞爾維亞與匈牙利兩國。

早在1999年，由於南斯拉夫內戰，北約在美國的領導下，未經聯合國授權，持續轟炸了塞爾維亞78天，造成了重大的傷亡。同時中國駐塞國大使館也被殃及，還造成了三名中國記者身亡。今年5月7日又剛好是此一事件的25周年，這也是習近平到訪的重要原因之一。

由於塞國對於上述轟炸事件難以釋懷，因而與美國及西方國家的關係都格格不入，故相對與中俄兩國日益親近。故早在2013年就接受中了中方的「一帶一路」倡議，建立了從匈牙利首都布達佩斯到塞國首都貝爾格勒的高速匈塞鐵路，全長352公里，時速將達每小時200公里。

這是一項極為成功的旗艦項目，自2022年起，塞國境內路段已大致完工，之後還要南延經過北馬其頓直至希臘比雷埃夫斯港出海，由於匈、塞兩國以及北馬其頓都是內陸國，其意義重大。

再加上，在新冠疫情期間，塞國缺乏醫療資源，因而向北京求助，獲得中方提供大量呼吸機與疫苗等支援，讓塞國安全度過難關，因而對於中方感激涕零。以至於此次在習近平到訪時，塞方以最高規格迎接，除塞國戰機升空護航之外，塞爾維亞總統武契奇親自率政要前往機場接機，陣容極為龐大，首都貝爾格勒布滿了中國國旗，真誠歡迎之意，溢於言表。總統武契奇還曾多次聲稱「台灣是中國的」，而習近平則以不承認科索沃來回報，因塞方視科索沃為其自治省。

在匈牙利方面，由於匈國有過半民眾信奉羅馬天主教，因而生性趨於保守，自2004年加入歐盟之後，使得大量年輕精英份子出走，導致匈牙利總理奧爾班 (Viktor Orbán)曾公開表示，要走向「非自由民主」（Illiberal democracy），才能發揮治理效能與促進經濟發展。

最近匈國政府通過法律，限縮公民的自由，比如對於LGBTQ等族群的行為加以限制，還有司法體系與媒體等。儘管匈國舉辦公開選舉，但由於執政者的作為不透明，被歐盟視為不符民主原則，雙方屢屢產生齟齬。

因而匈牙利轉向中俄兩國，匈國乃首個同中國簽署「一帶一路」合作文件的歐盟國家，以至於中國投資大量湧入。2023年，中國已成為匈牙利最大的單一投資國，投資金額為107億歐元。到今年夏天，布達佩斯和中國城市之間每周有17班航班，兩國關係極為熱絡。

由此可見，由於塞國與美國以及西方國家關係不睦，匈牙利更是與歐盟爭議不斷，再加上成功的匈塞鐵路項目，以及兩國都與俄國關係不差，這自然提供了中方在歐洲一個極為有利的切入點。