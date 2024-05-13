快訊

馬來西亞為何力挺伊朗？首相安華的政治盤算與隱憂

在警局有說有笑…新北祖孫3屍命案女婿坦承行凶 說詞與初驗結果不同

今防大雨！北台最低17度 吳德榮：周三起3天輻射冷卻最低15度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立陶宛總統大選 路透：現任總統有望連任

中央社／ 維爾紐斯12日綜合外電報導
立陶宛總統候選人吉塔納斯·瑙塞達慶祝贏得立陶宛第一輪總統選舉。 美聯社
立陶宛總統候選人吉塔納斯·瑙塞達慶祝贏得立陶宛第一輪總統選舉。 美聯社

立陶宛今天舉行總統大選，現任總統瑙塞達看起來可望連任。在俄羅斯烏克蘭戰爭期間，安全疑慮成為這個波羅的海國家本次選戰焦點。

路透社報導，逾6成選票完成計票後，59歲的瑙塞達（Gitanas Nauseda）贏得46%選票，距離首輪就過半勝選僅一步之遙。得票居次的49歲現任總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）獲16%選票。

如果最終計票結果一如選前民調顯示的無候選人得到逾5成選票，則將於26日進行決選。

瑙塞達在投票結束後告訴記者，矢言就西方盟國對烏蘭軍事援助一事升高壓力。

他說：「烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）都已經說過這些話了，他們不需要我們的善意聲明，那對戰鬥沒有用。他們需要防空系統…擁有防空系統之前，烏克蘭還是不堪一擊。」

選民憂心這個波羅的海國家未來恐將成為俄羅斯侵略對象。曾被莫斯科統治的立陶宛現在是北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟成員。

俄羅斯 烏克蘭 立陶宛

延伸閱讀

烏克蘭國家保衛局2上校疑涉俄羅斯暗殺澤倫斯基陰謀 局長遭開除

昔疫情時患難見真情 今立陶宛恐扛不住中國大陸壓力

高估自身經濟影響力？義防長：西方對俄制裁失敗 解決唯一途徑是休戰

俄通緝澤倫斯基 烏：莫斯科想不出方法吸引關注了

相關新聞

立陶宛總統大選 首輪料無人過半

立陶宛十二日舉行總統大選，選舉聚焦安全議題，各主要候選人均同意這個北約和歐盟成員國應增加國防開支，以應對來自鄰國俄羅斯的...

美對以畫紅線 進攻拉法將讓拜登「中東和平計畫」陷困境

編按：聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：520就職典禮前夕，中國大陸持續對台灣施加軍事壓力，製造緊張氣氛，這種「灰色地帶戰略」隨著新常態形成，可能將有增無減。 看點2：南韓外長睽違6年赴陸訪問，為5月底在首爾舉行的韓中日峰會暖身。自2019年停擺至今的三方會議重新召開，中國大陸國家主席習近平為何不可能破例親自與會？議程安排又有哪些雷區？ 看點3：無視國際輿論壓力，以色列執意向加薩南部拉法市推進，不只讓停火談判更加膠著，拜登政府精心策畫的中東和平計畫也可能再遇挫敗。

陸疑在南海造人工島 菲派船監控

菲律賓指控中國大陸在雙方南海爭端不斷升溫之際，於仙賓礁（Sabina Shoal）建造「人工島」，菲國十一日表示，已部署...

準印尼總統：和西方做朋友 不意味不能與中、印、俄交善

今年2月，普拉伯沃（Prabowo Subianto）和他的競選搭檔、現任總統佐科的長子吉布蘭（Gibran Rakabuming Raka）贏得了印尼最新一屆大選。

正式開始！立陶宛總統選舉結果預計午夜揭曉 同時辦雙重國籍公投

立陶宛總統選舉今天正式登場，選舉結果預計當地時間深夜或午夜過後揭曉。立陶宛今天同時就雙重國籍舉行修憲公投；一旦通過，則持...

印尼天災頻傳…山洪暴發再加火山泥流 至少12死4失蹤

印尼西蘇門答臘省（West Sumatra）救援官員今天表示，當地山洪暴發，加上雨水從火山帶下的冷熔岩流，造成至少12人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。