聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸疑在南海造人工島 菲派船監控

聯合報／ 國際中心／綜合報導

菲律賓指控中國大陸在雙方南海爭端不斷升溫之際，於仙賓礁（Sabina Shoal）建造「人工島」，菲國十一日表示，已部署船隻至該爭議區域進行監控。

路透報導，菲律賓總統馬可仕辦公室透過聲明指出，菲律賓海岸防衛隊已派一艘船至南海「監控中國建造『人工島嶼』的非法活動」，且還有另外兩艘船在該區域輪流部署。

菲律賓海岸防衛隊南海問題發言人塔瑞耶拉在一場論壇上表示，仙賓礁出現「小規模填海」景象，而大陸是「最有可能的行為者」。塔瑞耶拉說道，一艘菲律賓船已在仙賓礁停泊，以「確認並記錄沙洲被傾倒珊瑚碎片」的狀況，並指數十艘大陸船隻的存在「令人擔憂」，其中包括研究船及海軍船隻。

仙賓礁距離菲律賓巴拉旺省約二百公里，根據塔瑞耶拉，大陸船隻出現的時間點，正巧與菲律賓海岸防衛隊發現成堆死亡珊瑚及其碎片一致。

塔瑞耶拉還說，菲律賓海岸防衛隊計劃「長駐」仙賓礁。

南海 菲律賓

延伸閱讀

菲指中在南海造島 派船監控仙賓礁 南海領土爭端升溫

菲律賓最後處女地探祕 巴拉望公主港飛天遁地動感體驗

中國疑在南海造人工島 菲律賓派船監控仙賓礁

職棒簽賭、盜採砂石判10年 前台南縣議長吳健保假釋下周出獄

相關新聞

立陶宛總統大選 首輪料無人過半

立陶宛十二日舉行總統大選，選舉聚焦安全議題，各主要候選人均同意這個北約和歐盟成員國應增加國防開支，以應對來自鄰國俄羅斯的...

陸疑在南海造人工島 菲派船監控

菲律賓指控中國大陸在雙方南海爭端不斷升溫之際，於仙賓礁（Sabina Shoal）建造「人工島」，菲國十一日表示，已部署...

準印尼總統：和西方做朋友 不意味不能與中、印、俄交善

今年2月，普拉伯沃（Prabowo Subianto）和他的競選搭檔、現任總統佐科的長子吉布蘭（Gibran Rakabuming Raka）贏得了印尼最新一屆大選。

正式開始！立陶宛總統選舉結果預計午夜揭曉 同時辦雙重國籍公投

立陶宛總統選舉今天正式登場，選舉結果預計當地時間深夜或午夜過後揭曉。立陶宛今天同時就雙重國籍舉行修憲公投；一旦通過，則持...

印尼天災頻傳…山洪暴發再加火山泥流 至少12死4失蹤

印尼西蘇門答臘省（West Sumatra）救援官員今天表示，當地山洪暴發，加上雨水從火山帶下的冷熔岩流，造成至少12人...

約80萬人身處險境…蘇丹達佛區傳戰事 聯合國：涉及重型武器

聯合國高級官員今天表示，蘇丹西部達佛（Darfur）一座主要城市爆發使用「重型武器」的戰事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。