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陸疑在南海造人工島 菲派船監控
菲律賓指控中國大陸在雙方南海爭端不斷升溫之際，於仙賓礁（Sabina Shoal）建造「人工島」，菲國十一日表示，已部署船隻至該爭議區域進行監控。
路透報導，菲律賓總統馬可仕辦公室透過聲明指出，菲律賓海岸防衛隊已派一艘船至南海「監控中國建造『人工島嶼』的非法活動」，且還有另外兩艘船在該區域輪流部署。
菲律賓海岸防衛隊南海問題發言人塔瑞耶拉在一場論壇上表示，仙賓礁出現「小規模填海」景象，而大陸是「最有可能的行為者」。塔瑞耶拉說道，一艘菲律賓船已在仙賓礁停泊，以「確認並記錄沙洲被傾倒珊瑚碎片」的狀況，並指數十艘大陸船隻的存在「令人擔憂」，其中包括研究船及海軍船隻。
仙賓礁距離菲律賓巴拉旺省約二百公里，根據塔瑞耶拉，大陸船隻出現的時間點，正巧與菲律賓海岸防衛隊發現成堆死亡珊瑚及其碎片一致。
塔瑞耶拉還說，菲律賓海岸防衛隊計劃「長駐」仙賓礁。
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