立陶宛總統大選 首輪料無人過半

立陶宛十二日舉行總統大選，選舉聚焦安全議題，各主要候選人均同意這個北約和歐盟成員國應增加國防開支，以應對來自鄰國俄羅斯的威脅。但對中國大陸關係方面，候選人各持己見。

人口二百八十萬的立陶宛擔心，俄國若贏得對烏克蘭的戰爭，立陶宛可能成為俄國下一個瞄準目標。總統大選支持度前三名的競爭者在國防問題上意見一致，但他們在社會議題以及立陶宛與大陸的關係上各持己見。

立陶宛二○二一年允許台灣以台灣之名設立代表處，立陶宛與大陸的雙邊關係因而緊張。大陸降低與立陶宛的外交關係等級，並封殺立陶宛產品。立陶宛政界人士也對此爭論，有些人認為在經濟考量下，應恢復與大陸關係。

這次總統選舉，投票將於台灣時間十三日一時結束，預計幾小時後可公布結果，不過預計沒有候選人能在第一輪贏得絕對多數，可能需要在五月廿六日舉行決選。

民調顯示，五十九歲的現任總統瑙塞達遙遙領先其他七名候選人，包括現任總理席莫尼特與名律師維格勒。瑙塞達預計第一輪投票可獲得超過百分之卅五選票，並有望在決選獲勝。

四十九歲的席莫尼特採財政保守主義，社會議題則持自由派觀點。她以支持同性伴侶關係聞名，這在天主教徒占多數的立陶宛引發不少爭議。

瑙塞達和對手席莫尼特領導的執政保守派關係不穩定，時而引發外交政策爭論，最為人知的，即是立陶宛與大陸關係。

瑙塞達數次就對台事務說詞反覆。他七日說，儘管他原則上歡迎台灣設立代表處，為穩定與大陸的關係，他認為有必要變更台灣代表處名稱。