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正式開始！立陶宛總統選舉結果預計午夜揭曉 同時辦雙重國籍公投

中央社／ 倫敦12日專電
立陶宛總統吉瑙塞達即將在維爾紐斯的一個投票站舉行第一輪立陶宛總統選舉投票。美聯社
立陶宛總統吉瑙塞達即將在維爾紐斯的一個投票站舉行第一輪立陶宛總統選舉投票。美聯社

立陶宛總統選舉今天正式登場，選舉結果預計當地時間深夜或午夜過後揭曉。立陶宛今天同時就雙重國籍舉行修憲公投；一旦通過，則持有立陶宛國籍者不須放棄立國國籍，也可成為其他國家的公民。

不過，基於國家安全考量，特別是立陶宛有約5%的俄裔人口，立陶宛國會在配合修憲案預先草擬的法案中，限定立陶宛人僅可同時持有「友好國家」及立陶宛國籍，不得同時持有俄羅斯、白俄羅斯等「不友善」國家國籍。

法案並同時就持有獨立國家國協（CIS）、集體安全條約組織（CSTO）等以「前蘇聯國家」為組成核心的多邊組織成員國國籍做出限制。

公投過關門檻極高：投票率應達50%以上，且投下「同意」票者不得少於合格選民總人數50%。

在總統選舉方面，立陶宛總統任期5年，可連任一次。

根據立陶宛中央選舉委員會的資料，今年選舉人名冊共計有238萬5234名選民，人數較2019年舉行的上一屆總統大選減少約4%。

立陶宛允許海外投票，但選民必須事先登記。今年共計有5萬7610名海外選民登記投票。

他們可郵寄投票，或至立陶宛駐外代表機構及其他額外增設的投票站投票。根據立陶宛中選會官網，在台灣的立陶宛公民需至駐日本大使館投票。

在立陶宛國內，今天當地時間早上7時起，至晚間8時，選民可至近1900個投票站投票。考量行動不便、軍人戰備輪值等因素，部分選民7日起可提早投票。選舉結果預計12日深夜或午夜過後揭曉。

立陶宛總統大選採「絕對多數決」：若沒有候選人在今天的第一輪投票贏得超過50%選票，則26日將舉行第二輪投票。

各項民調顯示，8位總統候選人之中，現任總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）的支持率最高，在35%至45%之間；現任總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）的支持率約10%，與另一位候選人維格勒（Ignas Vegele）不相上下。

立陶宛為「半總統制」國家，總統掌外交、國防、安全事務大權，原則上需與由總理領導的政府密切協調。

立陶宛將於今年10月舉行國會大選，隨後由多數黨組成政府、推薦總理人選。總理由總統經國會同意任命。

瑙塞達和席莫尼特皆曾在2019年角逐總統，最後由瑙塞達在第二輪投票勝出，今年有可能重演兩人在第二輪投票對決的局面。

國籍 大選 投票率 立陶宛

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