正式開始！立陶宛總統選舉結果預計午夜揭曉 同時辦雙重國籍公投

立陶宛總統選舉今天正式登場，選舉結果預計當地時間深夜或午夜過後揭曉。立陶宛今天同時就雙重國籍舉行修憲公投；一旦通過，則持有立陶宛國籍者不須放棄立國國籍，也可成為其他國家的公民。

不過，基於國家安全考量，特別是立陶宛有約5%的俄裔人口，立陶宛國會在配合修憲案預先草擬的法案中，限定立陶宛人僅可同時持有「友好國家」及立陶宛國籍，不得同時持有俄羅斯、白俄羅斯等「不友善」國家國籍。

法案並同時就持有獨立國家國協（CIS）、集體安全條約組織（CSTO）等以「前蘇聯國家」為組成核心的多邊組織成員國國籍做出限制。

公投過關門檻極高：投票率應達50%以上，且投下「同意」票者不得少於合格選民總人數50%。

在總統選舉方面，立陶宛總統任期5年，可連任一次。

根據立陶宛中央選舉委員會的資料，今年選舉人名冊共計有238萬5234名選民，人數較2019年舉行的上一屆總統大選減少約4%。

立陶宛允許海外投票，但選民必須事先登記。今年共計有5萬7610名海外選民登記投票。

他們可郵寄投票，或至立陶宛駐外代表機構及其他額外增設的投票站投票。根據立陶宛中選會官網，在台灣的立陶宛公民需至駐日本大使館投票。

在立陶宛國內，今天當地時間早上7時起，至晚間8時，選民可至近1900個投票站投票。考量行動不便、軍人戰備輪值等因素，部分選民7日起可提早投票。選舉結果預計12日深夜或午夜過後揭曉。

立陶宛總統大選採「絕對多數決」：若沒有候選人在今天的第一輪投票贏得超過50%選票，則26日將舉行第二輪投票。

各項民調顯示，8位總統候選人之中，現任總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）的支持率最高，在35%至45%之間；現任總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）的支持率約10%，與另一位候選人維格勒（Ignas Vegele）不相上下。

立陶宛為「半總統制」國家，總統掌外交、國防、安全事務大權，原則上需與由總理領導的政府密切協調。

立陶宛將於今年10月舉行國會大選，隨後由多數黨組成政府、推薦總理人選。總理由總統經國會同意任命。

瑙塞達和席莫尼特皆曾在2019年角逐總統，最後由瑙塞達在第二輪投票勝出，今年有可能重演兩人在第二輪投票對決的局面。