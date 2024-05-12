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印尼天災頻傳…山洪暴發再加火山泥流 至少12死4失蹤
印尼西蘇門答臘省（West Sumatra）救援官員今天表示，當地山洪暴發，加上雨水從火山帶下的冷熔岩流，造成至少12人死亡，死者包括幾名兒童，另有4人失蹤。
法新社報導，根據印尼國家搜救總署（Basarnas），這場災難於昨天晚上10時30分左右侵襲西蘇門答臘省阿加姆（Agam）和丹那達塔（TanahDatar）地區，當地先前下了幾個小時大雨，引發山洪爆發，雨水從梅拉比火山（Mount Marapi）帶下冷熔岩流。
冷熔岩也稱為火山泥流（lahar），是由雨水從火山斜坡帶下的火山物質，像是火山灰、火山砂和礫石。
西蘇門答臘省巴東搜救局（Padang Search andRescue Agency）局長馬里克（Abdul Malik）今天透過聲明表示，已有12人死亡，遺體已送至醫院，阿加姆區仍有4人下落不明。
馬里克表示，已確認9具屍體身分，包括一名3歲和一名8歲兒童。他提及：「我們今天將繼續在這兩個地區搜尋。」
當局派遣了1組救援人員和多艘橡皮艇，前往尋找失蹤的受害者，並將人員運送到避難所。
地方政府在阿加姆和丹那達塔兩個地區的多處地點，設立了疏散中心和緊急哨所。
印尼雨季為山崩和洪災好發期。西蘇門答臘省今天3月份曾發生山崩和洪水，至少有26人死亡。
阿加姆和丹那達塔昨天的洪水也將冷熔岩自梅拉比火山帶下。梅拉比火山是蘇門答臘最活躍的火山，也是印尼群島近130座活火山之一。
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