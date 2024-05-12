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立陶宛總統大選登場！候選人對國防問題意見一致 現任總統有望獲勝

中央社／ 維爾紐斯12日綜合外電報導
立陶宛今天舉行總統大選，選舉聚焦安全議題，各主要候選人均同意這個北約和歐盟成員國應增加國防開支，以應對來自鄰國俄羅斯的威脅。民調顯示，今年59歲的現任總統，同時也是前銀行家的瑙塞達（圖）遙遙領先其他7名候選人。美聯社
立陶宛今天舉行總統大選，選舉聚焦安全議題，各主要候選人均同意這個北約和歐盟成員國應增加國防開支，以應對來自鄰國俄羅斯的威脅。民調顯示，今年59歲的現任總統，同時也是前銀行家的瑙塞達（圖）遙遙領先其他7名候選人。美聯社

立陶宛今天舉行總統大選，選舉聚焦安全議題，各主要候選人均同意這個北約和歐盟成員國應增加國防開支，以應對來自鄰國俄羅斯的威脅。但對中關係方面，候選人則各持己見。

法新社報導，立陶宛擁有280萬人口。這個波羅的海國家擔心，莫斯科2022年入侵烏克蘭之後，如果贏得對烏克蘭的戰爭，立陶宛本身可能會成為俄羅斯下一個瞄準目標。

立陶宛東歐研究中心主任科賈拉（Linas Kojala）向法新社表示：「立陶宛對俄羅斯威脅的認知，一致且不容置疑，因此主要候選人都採取相同立場。」

雖然大選中實力前3名的競爭者在國防問題上意見一致，但他們在社會議題以及立陶宛與中國的關係上各持己見。

立陶宛在2021年允許台灣以台灣之名開設實質上的大使館，立陶宛與中國的雙邊關係因而緊張。中國降低與立陶宛的外交關係等級，並封殺立陶宛出口的產品。

立陶宛政界人士也對此爭論，有些人認為在經濟考量下，應恢復與中國關係。科賈拉說：「中國對（台灣）開設代表處的反應比預期更激烈，這引起了爭論。」他補充說，中國的反應正在傷害立陶宛企業。

這次總統選舉，投票將於格林威治標準時間12日17時結束，預計當天稍晚將可公布結果，不過這次大選可能需要在5月26日舉行決選，因為預計沒有候選人能在第一輪贏得絕對多數。

民調顯示，今年59歲的現任總統，同時也是前銀行家的瑙塞達（Gitanas Nauseda）遙遙領先其他7名候選人，其中包括現任總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）與著名律師維格勒（Ignas Vegele）。

根據最新民意調查，瑙塞達預計第1輪投票可獲得超過35%的選票，並有望在最終決選中獲勝。

49歲的席莫尼特採財政保守主義，社會議題則持自由派觀點。她以支持同性伴侶關係聞名，這在天主教徒占多數的立陶宛引發不少爭議。

瑙塞達和對手席莫尼特領導的執政保守派關係不穩定，時而引發外交政策爭論，最為人知的即是立陶宛與中國關係的議題。

立陶宛總統負責國防和外交政策，出席歐盟和北約峰會，但必須與政府和議會協商任命最高階官員。

在外交事務領域，總統往往被期待與外交部長緊密協調，但瑙塞達與外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）屢出現意見不合、難以共事的情況。席莫尼特與藍斯柏吉斯屬同一個政黨。

瑙塞達數次就對台事務說詞反覆。他7日說，儘管他原則上歡迎台灣設立代表處，為穩定與中國的關係，他認為有必要變更台灣代表處名稱。

席莫尼特則表示，政府內多數決策者早意識到，強迫台灣變更駐處名稱不僅不明智，也無助解決問題。瑙塞達近期在對外政策電視辯論會也曾表達類似立場。

維格勒是一名48歲律師，他因疫情流行期間公開反對強制接種疫苗而聲名大噪，主打自己是現有政客的替代者，誓言實現更透明的政府管理。

但根據立陶宛媒體調查報導，維格勒與俄羅斯關係匪淺，有跡象顯示其家族企業透過中亞國家等第三地，協助俄羅斯規避制裁。

俄羅斯 大選 立陶宛

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