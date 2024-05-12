坎城影展測試AI安全技術 可供奧運維安參考
法國坎城影展（Cannes Film Festival）部署最先進的人工智慧（AI）安全技術，測試能否在為兩個月後的巴黎奧運派上用場。
法新社報導，包括世上最知名的電影明星在內，約有4萬人將飛到蔚藍海岸（Cote d'Azur）出席這場14日到25日的電影盛會。
地方當局表示，正在使用17架配備AI技術的實驗攝影機來「識別可疑事件或行為」，協助偵測棄置的包裹、武器和遇險人員。
坎城市長李斯納德（David Lisnard）表示，坎城市政廳自2019年起就一直要求裝設AI攝影機，最後是為因應7月巴黎奧運推行的監控法律修訂，才獲得許可。
他說，坎城擁有「法國最密集的影像保護網絡」，有884架攝影機，每84名居民就有一架。
坎城還設有462個緊急呼叫按鈕，遍布在公共場所和建築物內。
有人擔心為了奧運動員會剝奪坎城影展的警力資源，但巴黎當局表示，除了原有的200名員警和66名安全監控人員外，另將加派約400名安全部隊到坎城。
坎城影展會場周邊還會多派400名維安保全，更不用說在海灘、別墅和遊艇派對上雇用的私人保全了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言