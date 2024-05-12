快訊

網傳性愛影片、地點在基隆港西1碼頭長椅 警震驚查身分

阿沁辣妻花花染毒復出 遭網友嗆爆親回「切腹懺悔」

LINE家庭群組名怎麼取？「我們這一家」太常見 網秀時下爆笑諧音梗

坎城影展測試AI安全技術 可供奧運維安參考

中央社／ 法國坎城11日綜合外電報導
法國坎城影展（Cannes Film Festival）部署最先進的人工智慧（AI）安全技術，測試能否在為兩個月後的巴黎奧運派上用場。法新社
法國坎城影展（Cannes Film Festival）部署最先進的人工智慧（AI）安全技術，測試能否在為兩個月後的巴黎奧運派上用場。法新社

法國坎城影展（Cannes Film Festival）部署最先進的人工智慧（AI）安全技術，測試能否在為兩個月後的巴黎奧運派上用場。

法新社報導，包括世上最知名的電影明星在內，約有4萬人將飛到蔚藍海岸（Cote d'Azur）出席這場14日到25日的電影盛會。

地方當局表示，正在使用17架配備AI技術的實驗攝影機來「識別可疑事件或行為」，協助偵測棄置的包裹、武器和遇險人員。

坎城市長李斯納德（David Lisnard）表示，坎城市政廳自2019年起就一直要求裝設AI攝影機，最後是為因應7月巴黎奧運推行的監控法律修訂，才獲得許可。

他說，坎城擁有「法國最密集的影像保護網絡」，有884架攝影機，每84名居民就有一架。

坎城還設有462個緊急呼叫按鈕，遍布在公共場所和建築物內。

有人擔心為了奧運動員會剝奪坎城影展的警力資源，但巴黎當局表示，除了原有的200名員警和66名安全監控人員外，另將加派約400名安全部隊到坎城。

坎城影展會場周邊還會多派400名維安保全，更不用說在海灘、別墅和遊艇派對上雇用的私人保全了。

保全 巴黎奧運

延伸閱讀

女子控前奧運國手介入感情 不符誣告要件無罪確定

中華電信參與「2024國際奧林匹克路跑」 齊挺中華隊！

程式設計界的奧運 國際大學生程式競賽台大團隊摘銅牌

昔《黑澀會》美眉受邀「法國巴黎奧運演出」妖嬌嗨喊不敢相信曝有秘密任務

相關新聞

疑遭北韓駭入 韓法院洩逾千GB資料

南韓警方表示，南韓法院系統2年間連續遭到推測為北韓駭客組織Lazarus的攻擊，多達1014GB規模的資料外流。但由於調...

厄瓜多黑幫氾濫 酒吧傳槍響8死

厄瓜多警方表示，該國聖艾倫納省的一間酒吧11日發生槍擊事件，造成8人死亡。由於黑幫氾濫，近來該國的暴力問題不斷升級。

外國代理人法明三讀 喬治亞執政黨強推 5萬人上街要求撤回

路透報導，黑海國家喬治亞國會13日將針對「外國代理人法案」進行三讀及最終程序，該法類似俄羅斯整肅異己的手段引發喬治亞人民...

精準說出曾當飛行員、臨演 兒童前世記憶能窺轉世之謎？

美國一位心理學家的2歲女兒，經常提到一名納粹集中營女孩，還會用她的語氣說話，這名女童似乎有前世記憶，但她並非唯一特例。根據美國維吉尼亞大學醫學院精神醫學與神經行為學系的追蹤紀錄，從1960年代至今，全球有超過2200名兒童記得前世，但迄今科學無法證明有前世或否認有前世，該如何解釋前世記憶？

太陽閃焰引發20年最大磁暴 拉丁美洲出現眩目極光

太陽閃焰（solar flares）引發20年來最大地磁風暴（geomagneticstorm，磁暴），昨晚在拉丁美洲部...

巴西南大河州遇史上最大洪災 台灣捐款賑災

巴西南大河州（Rio Grande do Sul）因持續遭暴雨襲擊，引發1941年來最嚴重洪災，駐聖保羅辦事處長馮光中於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。