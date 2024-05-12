坎城影展測試AI安全技術 可供奧運維安參考

法國坎城影展（Cannes Film Festival）部署最先進的人工智慧（AI）安全技術，測試能否在為兩個月後的巴黎奧運派上用場。

法新社報導，包括世上最知名的電影明星在內，約有4萬人將飛到蔚藍海岸（Cote d'Azur）出席這場14日到25日的電影盛會。

地方當局表示，正在使用17架配備AI技術的實驗攝影機來「識別可疑事件或行為」，協助偵測棄置的包裹、武器和遇險人員。

坎城市長李斯納德（David Lisnard）表示，坎城市政廳自2019年起就一直要求裝設AI攝影機，最後是為因應7月巴黎奧運推行的監控法律修訂，才獲得許可。

他說，坎城擁有「法國最密集的影像保護網絡」，有884架攝影機，每84名居民就有一架。

坎城還設有462個緊急呼叫按鈕，遍布在公共場所和建築物內。

有人擔心為了奧運動員會剝奪坎城影展的警力資源，但巴黎當局表示，除了原有的200名員警和66名安全監控人員外，另將加派約400名安全部隊到坎城。

坎城影展會場周邊還會多派400名維安保全，更不用說在海灘、別墅和遊艇派對上雇用的私人保全了。