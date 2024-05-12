印尼西爪哇一輛滿載學生巴士翻車 11人死亡
印尼西爪哇一輛滿載學生的巴士，昨天晚間失控與另一輛汽車相撞後翻覆，造成11人死亡，波及多人受傷，事故原因調查中。
「雅加達環球報」（Jakarta Globe）等媒體今天報導，有一輛載有53名職業學校學生的巴士，昨晚在西爪哇省梳邦縣（Subang）發生車禍，目擊者表示，巴士失控撞上另一輛汽車，車上乘客驚慌失措，尖叫聲四起。
報導引述當地警方說法指出，巴士當時正行駛在山區途中，接著突然在陡峭的斜坡上偏離車道，撞上另一輛從反方向而來的汽車。
警方表示，巴士先是撞上汽車後翻覆，並從斜坡上往下滑行，隨後陸續撞上停在路邊的3輛機車，直到撞到電線桿後才停下來。
當地醫院向媒體表示，這起交通事故共造成11人死亡、13人重傷及40人輕傷。
警方指出，目前所有受傷的乘客已經都被送到醫院治療，許多學生的家人今天上午趕往醫院確認學生傷勢。事故原因仍在調查中。
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