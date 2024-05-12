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外國代理人法明三讀 喬治亞執政黨強推 5萬人上街要求撤回

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
喬治亞國會13日將針對「外國代理人法案」進行三讀及最終程序，11日約有5萬人走上首都特比利西街頭要求撤回法案。路透
喬治亞國會13日將針對「外國代理人法案」進行三讀及最終程序，11日約有5萬人走上首都特比利西街頭要求撤回法案。路透

路透報導，黑海國家喬治亞國會13日將針對「外國代理人法案」進行三讀及最終程序，該法類似俄羅斯整肅異己的手段引發喬治亞人民強烈反對，11日約有5萬人在大雨中走上首都特比利西街頭，要求由執政的「喬治亞之夢黨」控制的國會退回法案，美國也喊話此法將決定喬治亞是向歐洲或莫斯科靠攏。

「外國代理人法案」要求非政府組織每年若從海外獲得20%以上資金，須註冊為「外國代理人」，否則將面臨高額罰款。

該法類似俄國總統普亭用於打壓異議分子的工具，遭喬治亞反對人士封為「俄國法」，並從4月起陸續展開示威活動。喬治亞之夢黨則說，此法將提高透明度，增進喬治亞的國家主權。

歐盟、美國和聯合國皆表達對該法的反對立場，更表明法案嚴重影響喬治亞加入歐盟的可能；喬治亞甫於去年12月取得候選國身分。

白宮國安顧問蘇利文在社群媒體X說：「喬治亞面臨關鍵抉擇，是支持傾向歐美的民意，抑或是牴觸民主價值的克里姆林宮式代理人法案。」

蘇利文還說，喬治亞之夢黨似乎刻意切斷和西方國家的關係，即使該黨和社會一直以來都傾向加入歐盟和以美國為首的北約。

歐盟 社群媒體 美國

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