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巴西南大河州遇史上最大洪災 台灣捐款賑災

中央社／ 聖保羅11日專電
巴西南大河州（Rio Grande do Sul）因持續遭暴雨襲擊，引發1941年來最嚴重洪災，駐聖保羅辦事處長馮光中於10日赴災區，代表台灣政府捐款賑災，表達關切及慰問之意。歐新社
巴西南大河州（Rio Grande do Sul）因持續遭暴雨襲擊，引發1941年來最嚴重洪災，駐聖保羅辦事處長馮光中於10日赴災區，代表台灣政府捐款賑災，表達關切及慰問之意。歐新社

巴西南大河州（Rio Grande do Sul）因持續遭暴雨襲擊，引發1941年來最嚴重洪災，駐聖保羅辦事處長馮光中於10日赴災區，代表台灣政府捐款賑災，表達關切及慰問之意。

巴西南大河州自4月底以來遭暴雨襲擊，497個城市中有441個受影響，包括海水倒灌、水壩面臨潰堤，多處道路與橋梁損壞，影響交通及物資進入災區，迄今有126人死、141人失蹤，還有30萬戶房屋及800個衛生站仍陷在洪水之中，僅能靠小艇、船筏進出災區，首府快樂港（Porto Alegre）機場關閉至今，尚無對外開放日期。

南大河州災情嚴重，駐聖保羅辦事處長馮光中於第一時間代表中華民國台灣政府，向南大河州政府表達關切及慰問，並在10日與其他駐處人員，一同前往受災城市南卡希亞斯（Caxias do Sul）捐贈5萬美元（約新台幣162萬元），由南大河州文官廳副廳長帕因（Gustavo Paim）代表州長雷特（Eduardo Leite）接受捐款，雙方簽署捐贈紀事錄，巴西各界代表約80多人在場見證。

馮光中致詞時強調，台灣經常受到天然災害威脅，南大河州受災，台灣政府與人民感同身受，願在能力範圍內協助災民渡過難關，以發揮「台灣可以幫忙」的精神。

馮光中說，旅巴台灣僑社及善心僑胞募集各式物資及善款，透過巴西郵局及運輸公司轉遞送至災區，以具體行動展現人飢己飢、人溺己溺精神，相信在巴西中央、地方及各界團結互助下，南大河州能早日回歸正常生活。

帕因致詞時說，十分感謝台灣政府雪中送炭，提供即時援助，善款將對災民帶來幫助和傳遞溫暖。

州議員巴辛（Guilherme Pasin）表示，南大河州各界在艱困時刻相互合作，令人動容，台灣政府願提供巴西援助，南大河州人民不會忘記。

南卡希亞斯大學（UCS）校長赫其（Gelson LeonadoRech）說，台灣在COVID-19疫情期間，曾提供南卡希亞斯市防疫物資，此次再展現人道精神，值得巴西學習。

南卡希亞斯市政府表示，台灣是亞洲第一個政府與民間共同提供援助的國家。目前阿根廷，烏拉圭及葡萄牙等國也陸續提供物資協助。

巴西 捐款 暴雨

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