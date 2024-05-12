駐多倫多處長加媒撰文：台灣需在WHA有一席之地

世衛（WHO）成員國正在談判重要的「大流行公約」，將在27日揭幕的世界衛生大會上（WHA）獲得批准。駐多倫多經濟文化辦事處長陳錦玲在加拿大媒體發表專文呼籲：「台灣在後疫情世界秩序中，需有一席之地」。

陳錦玲日前在數位媒體平台Truth North專文中指出，後疫情世界秩序因為新經濟、社會與政治局勢正在形成，正呈現不確定狀態；「大流行公約」旨在透過促進團結和制定強有力的可行策略，強化全球抵禦未來疫情的能力。但令人擔憂的是，儘管台灣在全球衛生安全方面擁有良好紀錄，卻仍可能被排除在這些關鍵討論之外。

陳錦玲表示，台灣明白自己在強化全球衛生靭性方面可以扮演關鍵角色，一直努力尋求參與世界衛生組織（WHO）「全球流感監測與應變系統（GISRS）」和「全球數位健康認證網路（GDHCN）」等各種機制；然而，台灣的努力卻未得到WHO回應。

她寫道，台灣被排除在外不僅不合理，也確實對全球健康有負面影響。例如，台灣無法加入GDHCN，驗證和頒發標準化數位認證文件的能力受阻，包括疫苗接種驗證過程及海外台灣人和在台外國人獲得醫療服務，都變得更加困難。假如發生新的全球疫情，台灣被排除公衛體系外，可能加劇他國醫療保健系統負擔，並嚴重衝擊每年數百萬旅客和僑民。

陳錦玲指出，加拿大等國推動台灣加入WHO機制和活動，至關重要；藉由倡議台灣在獲得WHA觀察員地位，並推動台灣融入全球衛生治理，加拿大可以增強全球衛生安全，同時增進加國在印太地區的戰略利益。這些行動符合加拿大對包容性、公平和國際合作的承諾，也有助於建立更強大的全球衛生架構。

台灣和加拿大去年5月批准一份諒解備忘錄，是向前邁出的重要一步，雙方公衛合作的承諾因此加強。加拿大支持台灣在全球衛生體系的角色，也凸顯了國際團結在衛生治理方面的實際必要性。

陳錦玲表示，台灣是2019年最先向WHO警告COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）危機即將發生的國家之一。令人遺憾的是，由於未具會員地位，台灣有關人傳人傳播的早期預警和詢問，基本上遭到忽視；「這種忽視不容重演；漠視台灣在全球衛生事務上的能力和專業知識，不僅是外交錯誤，也是嚴重的全球弱點。」