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華麗身姿登巴黎文化奧運 妮妃雅：呈現台灣味色彩

中央社／ 巴黎12日專電
魯保羅變裝皇后秀總冠軍妮妃雅將降臨巴黎文化奧運台灣館，用最華麗的方式，把台灣文化帶上國際舞台。妮妃雅向中央社透露，能以皇后身份呈現風景與習俗等台灣色彩，備感榮耀。中央社
魯保羅變裝皇后秀總冠軍妮妃雅將降臨巴黎文化奧運台灣館，用最華麗的方式，把台灣文化帶上國際舞台。妮妃雅向中央社透露，能以皇后身份呈現風景與習俗等台灣色彩，備感榮耀。中央社

魯保羅變裝皇后秀總冠軍妮妃雅將降臨巴黎文化奧運台灣館，用最華麗的方式，把台灣文化帶上國際舞台。妮妃雅向中央社透露，能以皇后身份呈現風景與習俗等台灣色彩，備感榮耀。

美國知名節目「魯保羅變裝皇后秀」第16季總冠軍妮妃雅將帶著團隊參加與2024巴黎奧運同時舉辦的文化奧運（Olympiade Culturelle），於巴黎最大藝文聚落拉維特園區（Parc de la Villette）台灣館進行表演。

妮妃雅8日接受中央社越洋電訪，透露積極醞釀籌備的演出內容。

妮妃雅指出，在拍「魯保羅」前就已接到邀約，詢問「瘋家」（The House of Wind）是否願意參與巴黎奧運期間的表演，「這是個很好的機會，我怎麼可能說不呢」，妮妃雅笑道。

巴黎的演出主軸是「來台灣」，用表演方式介紹國家，讓觀眾感受到台灣的色彩，展現「台灣的風景，與在台灣能感受到的非常台灣味的東西，包括台灣習俗、城鄉、海山等」。

妮妃雅透露，將把台灣風景與以巴黎為靈感背景的「富麗秀」（Follies）結合。表演團隊為全台灣人，除了她之外，還有另一位皇后。

妮妃雅告訴記者，困難之處在於沒有很多時間去安排，需分工合作。構思如何呈現台灣也是一大挑戰，「畢竟是代表台灣去巴黎奧運表演，對我來說這是很重大的事情，要如何在約30分鐘內好好地呈現我們的國家」。

妮妃雅在魯保羅變裝皇后秀中的造型令全球驚豔，文化奧運呈現必精彩可期。但談到創作過程，妮妃雅表示很多時候都在「等靈感來」，構思如何呈現台灣版本的富麗秀，「我們是寶島富麗秀」，他說。

談到在「魯保羅變裝皇后秀」和巴黎文化奧運上展現台灣，妮妃雅告訴中央社，「這意義很重大。因為台灣是個小國，在國際政治上無法獲得足夠重視。能有機會以皇后身份去介紹台灣，我覺得很榮耀」。

LGBTQ+族群時常會面臨大環境壓力、對自我認同的困惑，以及展現真實面貌的渴望，其實與台灣的國際處境很類似。

作為節目史上首位獲封變裝皇后的台灣人，妮妃雅坦言，有時在購物選單上甚至連台灣選項都沒有，確實令人灰心。

妮妃雅指出：「台灣從小到大都環繞在我們是台灣人或中國人的議題上，對於民族認同也不太強烈，加上民族組成多元，有時很難找到自己作為國家的定位。以這樣的身份代表台灣我覺得很重要，展示能以台灣為榮，認可自己。」

因母親給予不一樣的教育環境，國高中也讀體制外的實驗性學校，教育過程鼓勵他發展自己想做的事，「我真的是蠻幸運的，媽媽給了我空間去探索」。

談到台灣社會的性別認同議題，他認為台灣開明與保守的勢力都有，「不過近年來朝向開放的方向發展，有多種聲音出現。台灣慢慢改進，越來越有包容性」。

在妮妃雅身上，觀眾看見堅定與自信。妮妃雅認為台灣人也應如此，「台灣人有某種程度的小國自卑感，應該要找到對自己國家的驕傲，這就是每個人自己的過程」。

不諱言台灣仍有可改進之處，「但越在國際歷練，就越能看見台灣各面向的好」。妮妃雅告訴記者，台灣是很棒的地方，當然還有瑕疵，但每個國家都一樣，重點是如何進步。台灣這塊土地，讓我每次回去都像回到家」。

奧運期間，巴黎最大藝文聚落拉維特園區將設置20座展館，除法國外，主辦單位邀請全球主要文化輸出國進行藝文展演，推出專屬節目單，台灣也將有「一館之地」。

法國作為文化大國，在奧運賽事外，文化奧運也將為一大亮點，近2500項藝文活動將在以巴黎為中心的全法國展開，邀各國共同參與文化競技。

台灣將大陣仗參與，包括22個表演團隊、120多人，7月27日到8月10日每天都會有3到5場的表演。以「自由、島嶼風華、當代新意、世界共融」4大主題，呈現多元的文化形象。

台灣人 團隊 巴黎奧運

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