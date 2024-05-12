厄瓜多酒吧發生槍擊事件 釀8人喪生

厄瓜多警方表示，該國聖艾倫納省的1間酒吧今天發生槍擊事件，造成8人死亡。由於黑幫氾濫，近來該國的暴力問題不斷升級。

美聯社報導，目前尚不清楚沿海省份聖艾倫納（Santa Elena）發生的槍擊案是否是針對在酒吧參加慶生派對的人們。

當地警方稱，分乘1輛計程車和2輛摩托車的槍手向位於首都基多（Quito）西南方300公里處的尚杜伊（Chanduy）鎮酒吧開槍。部分受害者遺體是在酒吧外被發現。

警方稱，受害者包5名男性和3名女性，他們都沒有犯罪紀錄。

聖艾倫納省是厄瓜多暴力最猖獗的地區之一，部分原因是當地有3個港口，海港經常被用來走私毒品。當地幫派有時還會與墨西哥販毒集團合作，導致近年來兇殺案大幅增加。

據統計，2023年厄瓜多至少發生7600起兇殺案，明顯高於2022年的4400起左右。