阿富汗暴洪肆虐 罹難人數增至逾300人

聯合國世界糧食計劃署（WFP）今天表示，阿富汗多個省份發生暴洪，累計已造成300多人喪生。當局宣布該國進入緊急狀態，同時展開緊急救援行動。

法新社報導，昨天的季節性強降雨導致洶湧的水流和泥漿淹沒多個省份的村莊和農田。WFP表示，在阿富汗北部的巴格蘭省（Baghlan），已有超過300人死亡，另有數千間房屋遭到摧毀或損壞。

WFP駐阿富汗官員德拉茲（Rana Deraz）告訴法新社，「根據目前的資訊，巴格蘭省有311人罹難，2011間房屋被毀，還有2800間房屋受損。」

塔利班內政部發言人卡尼（Abdul Mateen Qani）則稱，截至目前，巴格蘭省有131人喪生，北部塔喀省（Takhar）20人死亡、巴達克珊省（Badakhshan）有2人喪生，由於許多人下落不明，死亡人數可能持續上升。

當局指出，從今年4月中旬以來，阿富汗有多達10個省受到洪患侵襲。

人口超過4000萬的阿富汗，高達80%民眾依靠農業維生，但國內許多農地都已被洪水淹沒。