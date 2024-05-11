習近平訪歐3國 國安局：意圖拉歐制美削弱挺台氛圍

中國國家主席習近平日前訪問歐洲3國，國安局送抵立法院的報告分析，中共意圖分化歐盟團結及美歐關係，謀求加大「拉法穩歐、拉歐制美」戰略；未來將加大干擾歐洲各國的友台活動，干擾台歐議會外交，削弱挺台氛圍。

國家安全局長蔡明彥13日將赴立法院外交及國防委員會，專案報告「大陸領導人習近平訪歐後國際關係變化對台灣國安之影響」，並備質詢，書面報告近日送抵立法委員辦公室。

國安局在報告書中指出，習近平此行的外交戰略目的，是「意圖分化歐盟團結與美歐關係」。訪問法國期間，習近平雖與法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）達成共識，將共促包括俄烏及以哈各方，在巴黎奧運期間停火止戰；歐盟執委會主席范德萊恩（Ursula von der Leyen）亦盼北京促俄結束侵烏、緩和俄核威脅及牽制伊朗。

不過，報告書表示，習近平對此強調，中國非危機當事方，反對利用烏克蘭危機抹黑他國、煽動新冷戰，也未表態是否運用中國影響力，要求俄羅斯、伊朗停止區域衝突，因此歐中在地緣安全議題的交集不多。

報告書指出，馬克宏強調歐洲維持戰略自主和團結至關重要，欲展現法國有能力與中國保持對話，目的是爭取歐洲領導地位。

國安局分析，習近平則盼修補與歐關係，遊說法國等歐洲國家應堅持戰略自主，並結合德國仍重視在中國的經貿利益，及美國大選增加美歐關係變數等契機，圖謀加大「拉法穩歐、拉歐制美」，削弱歐盟「去風險」（de-risking）、美歐合作對抗中國的力度。

至於訪問塞爾維亞與匈牙利，報告書表示，習近平強調與塞、匈兩國領導人的深厚友誼，突出與兩國間一帶一路、經貿往來等合作成果，並呼籲匈牙利擔任歐盟下半年輪值主席期間，推動歐中關係穩定發展。

國安局分析，此顯示北京視塞、匈兩國為對歐工作突破口，試圖打造中東歐與一帶一路樣板，發揮歐中合作示範效應，並持續累積在歐洲的親中力量，進而影響歐盟的對中政策。

至於對台灣國家安全影響，國安局指出，法歐堅持改善對中貿易失衡問題，習近平此次訪問不影響歐盟「去風險」政策；但歐盟個別成員國可能依照自身需求，在「去風險」、維護台灣經貿利益間求取平衡，調整與中國經貿關係，或將牽動台歐經貿往來。

國安局表示，台歐關係雖不致於因習近平此訪產生變化，但力促塞爾維亞、匈牙利等親中國家附和北京的「一中原則」，謀求鞏固「國際一中」格局；台灣須密切注意，中共是否跟俄羅斯與中東歐親中力量，在俄烏、台海等議題相互支援，以及中共對其他歐洲國家拉攏、分化等動向。

國安局最後示警，中共將加大干擾歐洲各國的友台活動，由於歐洲地區將舉行系列選舉，包括6月上旬歐洲議會選舉，以及英國、比利時、立陶宛等國的議會也將改選；中共將伺機打壓反中陣營選情，並針對可能當選的官員、議員加強摸底，推進對歐洲議會、歐盟成員國議會工作，干擾台歐議會外交，削弱歐洲挺台氛圍。