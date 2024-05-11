快訊

五月天陷假唱風波半年 上海市政府調查結果出爐

哈利返英未見父兄！雙方「1前提」下才會和解 專家看衰可能性

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國哈利王子（右）和夫人梅根（左）。歐新社
英國哈利王子（右）和夫人梅根（左）。歐新社

英國哈利王子近期匆匆返英參加活動，但父王查理三世與兄長威廉王子都沒見他。每日郵報王室評論員伊登（Richard Eden）透露，查理三世最不諒解哈利在他的回憶錄「備胎」（Spare）中爆料，將繼母卡蜜拉描述成一位為了重建自身形象，踩著哈利與他人屍體向上爬的「壞人」。他認為在哈利為這種傷害道歉前，父子會面都難以實現。英國太陽報報導，王室專家不看好哈利和梅根夫婦會認錯和道歉，大膽直言他們永遠不會這麼做。

王室專家聲稱，哈利和梅根夫婦對英國王室的「抨擊」和投擲「如手榴彈一般的謾罵」會產生影響，但他們永遠不會為此道歉。太陽報王室記者威金森（Matt Wilkinson）表示：「能理解國王陛下為何對哈利感到非常憤怒，對於王室抨擊所產生的影響一直是可怕的。」

太陽報指出，還是有空間可以改變，但要有人採取行動。太陽報王室編輯說：「有個空間相當大但是至今無人涉足的中間立場，那就是一個道歉。哈利和梅根從未以任何形式承認任何錯誤—他們從來沒有真的說過，『喔，我在這方面犯了個錯，我們該這麼做，我們感到抱歉』。要有人介入這個中間立場，必須是哈利和梅根，而非國王陛下。」

然而，據伊登了解，哈利和梅根夫婦私底下依然堅持他們才應該獲得道歉。

哈利王子 威廉王子 查理三世 梅根 王室 英國

延伸閱讀

遭集體冷落！哈利訪英未見到父兄 英王室專家曝查理不願和解真正理由

國王好忙？查理、哈利同日辦活動 相隔不到4公里沒能見面

心不甘情不願又怕影響形象 威廉不想見哈利卻得配合？

威廉、凱特願意考慮與哈利、梅根和解 背後有不得已苦衷？

相關新聞

哈利返英未見父兄！雙方「1前提」下才會和解 專家看衰可能性

英國哈利王子近期匆匆返英參加活動，但父王查理三世與兄長威廉王子都沒見他。每日郵報王室評論員伊登（Richard Eden...

「先投票再吃早餐」 印度舉辦競走活動宣傳大選

印度自4月19日起舉行為期6週的國會下議院選舉，許多地方政府舉辦活動，宣導選民投票意識。在首都德里，西北行政區今天舉辦競...

COVID-19釀百萬人死亡…大流行協議仍未達共識 WHO將延長談判

世界衛生組織（WHO）今天表示，為因應未來大流行疾病的全球性協議草案談判已過了截止期限，目前仍未達成共識，但已取得進展，...

習近平訪歐3國釋訊號 捷克專家解讀背後意圖：分裂歐洲與美國

中國國家主席習近平在本週訪問歐洲，捷克漢學家羅然（OlgaLomová）分析，中國長期以來視歐洲為重要戰略地區，試圖分裂...

外國客攻占富士市大橋！車道上逛大街 拍富士山脫序行為又惹民怨

外國觀光客為拍攝日本富士山引發民怨的情況，不只發生在山梨縣富士河口湖町的羅森便利商店，富士山南側靜岡縣富士市的一座大橋，...

巴西南部洪災釀107死…5旬師不會游泳仍奮不顧身 用皮划艇救逾300人

59歲巴西民眾布瑞索拉不會游泳，也從未使用過皮划艇，但近日巴西南部南大河州（Rio Grande do Sul）發生嚴重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。