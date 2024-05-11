暴洪肆虐阿富汗巴格蘭省 聯合國：超過200人喪生

聯合國（UN）今天表示，暴洪肆虐阿富汗北部地區，光是巴格蘭省（Baghlan）就已有超過200人死亡。

聯合國的國際移民組織（International Organizationfor Migration）告訴法新社，巴格蘭省昨天降下暴雨引發大規模水患，已造成200多人喪生，還有數以千計的民房毀壞或受損。

巴格蘭省災難管理部門官員哈馬德（HedayatullahHamdard）說，季節性強降雨導致洪患，當地居民對突如其來的洪水毫無準備。

哈馬德提到，緊急救難人員「在軍方和警方的安全部隊協助下，於泥濘和瓦礫堆中尋找任何可能的受災民眾」。

他還說，已經為失去家園的民眾提供帳篷、毯子和食物等物資。

上傳至社群媒體的影片顯示，道路被大量泥水淹沒，死者遺體用白色和黑色的布包裹著。

在一段影片中，可以聽到小孩的哭聲，一群民眾正看著滾滾洪流。

相關當局指出，從今年4月中旬以來，阿富汗有多達10個省受到洪患侵襲。

人口超過4000萬的阿富汗，高達80%民眾依靠農業維生，但國內許多農地已被洪水淹沒。