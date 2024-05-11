「先投票再吃早餐」 印度舉辦競走活動宣傳大選

印度自4月19日起舉行為期6週的國會下議院選舉，許多地方政府舉辦活動，宣導選民投票意識。在首都德里，西北行政區今天舉辦競走活動，鼓勵民眾在投票日當天儘早出門投票。

印度4月19日至6月1日舉行下議院選舉，由於合格選民多達9億7000萬人，因此依選區分7個梯次舉行，選舉結果將於6月初公布。印度總理多半來自下議院，因此下議院選舉倍受重視。

首都德里的投票日訂於5月25日，德里西北行政區今天早上舉辦競走活動，吸引數百人參加，當中也包括不少首投族。民眾拉著布條遊行並呼口號，提醒選民在投票日當天要出門投票。

德里西北行政區副區長蘇哈卡爾（Sudhakar）向中央社表示，競走活動是為提升印度選民的投票意識而辦，鼓勵選民屆時「自由且公正地」投票，為健康的民主做出貢獻。

一名志工說，選舉對印度人來說就像是一場民主慶典，「每個人都應先出門投票，投完票後再來吃早餐。」

印度家庭吃早餐的時間較不固定，視工作或上課時間而定，介於早上7時至10時之間；午餐則多半是在下午2時，晚餐則是晚上10時左右。

主辦單位安排青年人演出舞台劇，鼓勵青年人踴躍參與民主程序，現場還擺出留言板，供民眾簽名或留言支持民主選舉。

現場小朋友也在大人的帶領下，高喊「我的投票、我的責任。」

婦女培力非政府組織Womenite也安排志工及會員參加競走，Womenite創辦人古普塔（Harshit Gupta）強調，婦女與青年人在國家發展上扮演重要角色，在民主投票上不應缺席。

一名即將第一次投票的年輕女性向中央社表示，她對於即將參與投票並選出印度未來的領導人，感到相當興奮。

印度大選截至今日已完成前3梯次的投票，投票率分別為66.14%、66.71%以及65.68%。第4梯次投票將於5月13日進行，涵蓋10省、一個聯邦屬地計96個選區。